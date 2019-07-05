Akıl ziyanı!

İftira, yalan, çamur dolu vicdansız bir dönem yaşadık.

FETÖ'nün Ergenekon kumpası bu… 12 yıl sonra bu rezil düzen çöktü ama adalet yerini buldu mu? Hayır! Çekilen acılar, kahrından ölenler, canına kıyanlar ne olacak?

26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, kumpasın kurbanlarından biriydi. Önceki gece TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlarken, “Üzerime borç. Bunu söylemem lâzım” diyerek şöyle devam etti:

“5 Ağustos 2013'te Silivri'deki mahkeme kararını açıkladı. ‘Acaba gazeteler ertesi gün bu olayı nasıl yansıttı?' diye merak ettim? Sadece iki gazete karara tepki göstermişti. SÖZCÜ ve Cumhuriyet…”

Başbuğ, 6 Ağustos 2013 tarihli SÖZCÜ'yü ekranda tüm izleyicilere gösterdi. SÖZCÜ manşetinde cesur bir şekilde:

“Başbuğ'a terör örgütü mensubu diyenleri TARİH AFFFETMEZ” diyordu.

Başbuğ sözlerini “Karara böyle tepki koyan SÖZCÜ'yü bugün FETÖ'cü olarak kabul etmek akıl ziyanıdır!” diye bitirdi. Haksız mı?