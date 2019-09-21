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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

AKP’nin başı yarıldı!

21 Eylül 2019
YazarlarRahmi Turan

AKP'deki çözülme büyüyor. Partiden istifa eden üyelerin sayısı 57 bini buldu.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı hareket için Erdoğan “Hepsi de yok olacak. Boş çuval gibi devrilecekler!” demişti. Bunu zaman gösterecek ama şu andaki, durum tatsız! 17 yıldır ilk defa Erdoğan'a karşı böyle sert bir çıkış oldu.

Önde gelen bazı isimler AKP'den ayrılırken zehir zemberek açıklamalar yaptılar. İşte birkaçı:

Yavuz Değirmenci: “Partimize adeta aile şirketi görüntüsü hâkim oldu. Partimizde ahlâkî bir çürüme bünyeyi sardı!”

Selçuk Özdağ: “Bir kişinin aklıyla Türkiye yönetilemez. Çok kişinin aklını ortaya koyacağı bir mekanizma olan devletin tek kişinin aklıyla hareket etmesi mümkün değil!”

Cuma İçten: “Başkaldırı sürecine giriyoruz. Adalet ve kalkınmadan uzaklaşan Ak Parti'den istifa ediyoruz.”

Erdoğan'ın küçümsediği hareket büyüyor. “Ummadığın taş baş yarar!” derler ya, işte öyle!

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