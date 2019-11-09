Bir süre önce AKP'den istifa ederek Ahmet Davutoğlu'nun safına geçen 24'üncü dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in “AKP'nin öbür yüzü” diye anlattıkları gerçekten ilginç…

2001-2007 yılları arasında AKP'nin İstanbul Eminönü/Fatih teşkilatının başkan yardımcılığını yapan Cuma İçten diyor ki:

– Yeni bir sürece adım attık…

– Bu süreç, başını kuma saklayanlardan…

– Kapalı kapılarda gizli pazarlıklar yapanlardan…

– Korkulardan, yasaklardan, baskılardan…

– Gözü dönmüşlerden, adaletsizliklerden…

– Yolsuzluk ve yokluklardan…

– Yetimleri ağlatanlardan…

– Annelerin gözyaşlarından beslenerek ahkâm kesenlere karşı, halkımıza omuz verip, adaleti üstün kılarak, güzelliklere kapı arayacağımız bir başkaldırıdır!

– Bunlar AKP'ye mensup olmayan herkesi hain ilan etmiş, kendisi gibi düşünmeyen herkesi ötelemiştir. İsyanımız bunadır!”