Bir süre önce AKP'den istifa ederek Ahmet Davutoğlu'nun safına geçen 24'üncü dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in “AKP'nin öbür yüzü” diye anlattıkları gerçekten ilginç…
2001-2007 yılları arasında AKP'nin İstanbul Eminönü/Fatih teşkilatının başkan yardımcılığını yapan Cuma İçten diyor ki:
– Yeni bir sürece adım attık…
– Bu süreç, başını kuma saklayanlardan…
– Kapalı kapılarda gizli pazarlıklar yapanlardan…
– Korkulardan, yasaklardan, baskılardan…
– Gözü dönmüşlerden, adaletsizliklerden…
– Yolsuzluk ve yokluklardan…
– Yetimleri ağlatanlardan…
– Annelerin gözyaşlarından beslenerek ahkâm kesenlere karşı, halkımıza omuz verip, adaleti üstün kılarak, güzelliklere kapı arayacağımız bir başkaldırıdır!
– Bunlar AKP'ye mensup olmayan herkesi hain ilan etmiş, kendisi gibi düşünmeyen herkesi ötelemiştir. İsyanımız bunadır!”