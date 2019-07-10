“Bahar havası” tuzağı!

Avrupa Birliği'nin şımarttığı huysuz bir komşumuz var: Yunanistan…

Aslında insanları iyi huyludur. Ayağımıza her türlü çelmeyi takmaya çalışsalar da biz onları genellikle severiz. Fakat politikacıları felâkettir, hayatlarını Türk düşmanlığı ile sürdürürler!

Yunanistan'da eski Savunma Bakanı “Kammenos gibi dangalakos”lar çoktur. Bunların damarlarındaki kan Türk düşmanlığı ile beslenir.

Şimdi Çipras gitti, seçimi kazanan Miçotakis geldi.

Yeni Başbakan Miçotakis, çocukluk yıllarının bir kısmını İstanbul'da geçirmiş, Türkiye'yi severmiş, falan-filan…

Yunanları ve Rumları çok iyi tanıyan KKTC'nin eski Maliye Bakanı Tansel Fikri siyasetçilerimizi şöyle uyarıyor:

“Mitçotakis'le ‘yeni bahar havası'na inanmayın. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'deki yasal stratejik hak ve menfaatlerimiz için fiili ve etkin adımlarımızı asla yavaşlatmayın. Yaratılmak istenen ‘bahar havası' Türkiye ve KKTC için bir tuzaktır, aldatmacadır!”

Yaz sıcağından değil, paçaları tutuşan AKP'den bahsediyorum.

İktidar partisinde işler karışık! Düşüş fren tutmuyor!

18 yıllık AKP'li eski Bakan Ali Babacan partisinden neden istifa etti?

AKP'nin umutsuz vaka olduğunu o da fark etti de ondan… Diyor ki:

“Son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıkla oluştu. Aklen ve kalben ayrışma yaşadım!”

Ali Babacan'ın AKP'de yaşadığı hayal kırıklığı daha zarif ifade edilemez!

Peki, ne olacak?

Babacan bunu da şöyle izah ediyor:

“Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale geldi. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz.”

Yeni parti bu duygularla kuruluyor.

“SIRTIMIZDAN HANÇERLEDİLER”

AKP'nin büyük güç kaybetmesi anlamına gelen Ali Babacan'ın ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iki ayrı parti, doğal olarak AKP kurmaylarını endişeye düşürdü.

Siyaset kulislerinde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bizi sırtımızdan hançerlediler!” dediği belirtiliyor.

Erdoğan'ın şu sözleri de konuşulanlar arasında:

“Ak Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecek!”

“TARZAN ZOR DURUMDA”

Sonbahar aylarında kurulacak iki yeni partinin de iktidar partisinin böreğinden lokmalar koparacağı anlaşılıyor.

Yeni bir seçimde AKP'yi küçük ortağı MHP de kurtaramayacak!

Bu arada eski Ekonomi Bakanlarından Ufuk Söylemez'in ilginç bir ifadesi aklıma geldi. Ufuk Bey, AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle ekonomimizin çıkmazda olduğunu belirterek:

“Tarzan zor durumda!” diyor.

Sahiller halkın mı?

İki gün önce bir okurumun, Bodrum Akyarlar'da yaşadığı bir olayı naklederek, kanunlara göre bütün sahillerin halkın olduğunu belirterek “Kazanacağız çünkü biz halkız” dediğini yazmıştım.

Bu konuda insanlarımız çok hassas… O kadar çok şikâyet mesajı geldi ki, hepsini toplasak bir kitap olur.

Sadece ilginç bulduğum bir mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum:

★★★

Bodrum Gündoğan'dan Ömer Serim yazıyor: (omerserim@superonline.com)

“Yazınızda sözünü ettiğiniz kişi ve yanındakilerin şansı varmış! Canlarını kurtarmışlar! Otel sahibi ve çalışanlarından bir güzel dayak yiyebilir, hatta hastanelik bile olabilirlerdi. Siz bu memleketi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Daha bir hafta önce kendisine yol vermeyen arabanın şoförünü kurşun yağmuruna tutan maganda ile dün hamile karısı yanında olan araba şoförünün otomobilini parçalayan gözleri dönmüş magandalar bu ülkede yaşarken neyi kazanacağız, nasıl hakkımızı arayacağız?”

Bu okurumuzun serzenişlerine hak veriyorum. Anlaşılan bağrı yanık! Ülkede yasalar uygulanmıyor ki!

Bakanından tutun, kaymakamına ve hatta halk oyu ile seçilmiş belediye başkanına kadar halkı düşünerek yasaları uygulayan ve uygulatan yok ne yazık ki!

Milletin hali “Saldım çayıra, Mevlam kayıra” misali!

TEBESSÜM

Zamlar ve su kayağı!

Gazeteci meslektaşımız Nur Gürkan'dan bir fıkra:

“Memur ve emekliye verilen minik zamlarla, piyasadaki devasa zamlar akla şu fıkrayı getiriyor:

“Forsabaşı, açlıktan zayıflayıp bitkin hale gelen kürek mahkûmlarına bir iyi, bir de kötü haber olduğunu söyler.

İyi haber: “Öğleyin herkese çift kumanya verilecek!”

Kötü haber: “Öğleden sonra kaptan gemiyle su kayağı yapacak!”

GÜNÜN SÖZÜ

Günümüzdeki yaşamda sürekli dostluklar yoktur, sürekli menfaatler vardır!