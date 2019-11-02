Çirkin ABD

Her zaman söylüyorum: Amerika kalleştir, ikiyüzlüdür, katliamlarla dolu bir tarihi vardır. Soykırımın babasıdır. Tarih boyunca yaptığı vahşetler saymakla bitmez!

İşte hainlerin şahı olan ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin, sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi ve Suriye olayları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım kararı alması ahlâksızlıktan da öte bir rezilliktir.

Bu düşman devletin başkanı Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı'na gönderdiği, edepten yoksun, hakaret dolu, çirkin mektubu da Türk kamuoyunda nefret uyandırmıştır.

Tüm bu şartlar altında Erdoğan'ın 13 Kasım'daki Amerika ziyaretine gitmesi doğru mudur?

Erdoğan'a “Gidecek misiniz?” diye sordular, “Henüz kararımı vermedim” dedi. Eğer gitme kararı alırsa bu çok yanlış olur!

Türkiye'yi ve Türk ulusunu bu kadar aşağılayan zorba ve katil ABD'ye verilecek cevap, daveti reddetmek ve Türkiye'deki ABD üslerini de kapatmak olmalıdır.

Türk ulusu aşağılanmayı asla hak etmiyor.