Demek ki neymiş?

Ülkede ürkütücü boyutlarda gelir dengesizliği varmış!

Bir yanda yoksullar, diğer yanda varlıklılar… Toplumun bu kesimleri arasında derin bir uçurum oluşmuş!

Bunu biz yıllardır söylüyor, gelir dağılımındaki adaletsizliği, artan işsizliğin yarattığı umutsuzluk ve çaresizliği anlatıyorduk da, bize kızanlar oluyordu.

Önceki gün Patronlar Kulübü (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da, ülkede giderek artan yoksulluk ve işsizliği dile getirerek önlem alınmasını istedi.

Özilhan tespitlerinde haklıdır. Ekonomideki ağır sıkıntılar en çok toplumun en yoksul kesimlerini etkiliyor.

Yapılması gereken şey, ülkede gelir dağılımını daha adaletli hale getirmek!

Bu nasıl olacak?

Bütün iş, ülkeyi yönetenlerin becerisine ve alacağı kararlara kalıyor.

İnsanlarımızı aşırı yüksek olan dolaylı vergilerin kıskacından kurtarmak ve işsizliğin en az düzeye indirilmesini sağlamak ilk etapta şart görünüyor! Demek ki neymiş?

Ülkede ürkütücü boyutlarda gelir dengesizliği varmış!

Bir yanda yoksullar, diğer yanda varlıklılar… Toplumun bu kesimleri arasında derin bir uçurum oluşmuş!

Bunu biz yıllardır söylüyor, gelir dağılımındaki adaletsizliği, artan işsizliğin yarattığı umutsuzluk ve çaresizliği anlatıyorduk da, bize kızanlar oluyordu.

Önceki gün Patronlar Kulübü (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da, ülkede giderek artan yoksulluk ve işsizliği dile getirerek önlem alınmasını istedi.

Özilhan tespitlerinde haklıdır. Ekonomideki ağır sıkıntılar en çok toplumun en yoksul kesimlerini etkiliyor.

Yapılması gereken şey, ülkede gelir dağılımını daha adaletli hale getirmek!

Bu nasıl olacak?

Bütün iş, ülkeyi yönetenlerin becerisine ve alacağı kararlara kalıyor.

İnsanlarımızı aşırı yüksek olan dolaylı vergilerin kıskacından kurtarmak ve işsizliğin en az düzeye indirilmesini sağlamak ilk etapta şart görünüyor!