Kızdıran gerçek!

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurumsal yapısı oturtulamadı.

İstanbul seçimlerinin iptali ile siyasal gerilimin devam edeceği belli oldu.

Döviz rezervleri eriyor.

Halkın alım gücü azalıyor.

Türk vatandaşları Türk Lirası'ndan kaçıyor!

Türkiye küresel rekabette kan kaybediyor.

Enflasyonda 121'inci sıradayız.

Yargının bağımsızlığında 111'inci, yargıda hak aramada 109'uncu, basın özgürlüğünde 129'uncu sıradayız.

Bu nedenle, ekonominin düzelmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerekiyor!”

Yukarıdaki sözler patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'a ait.

İktidar, büyük bir ihtimalle Tuncay Özilhan'a da bozulacak, belki de hedef tahtasına oturtacaktır!

Çünkü doğruları duymaya, gerçekleri dinlemeye hiç tahammülleri yok!

Bu hazımsızlıkla Türkiye nasıl toparlanacak?

Konuşan Türkiye olmazsak, düzlüğe çıkmamız da mümkün olamaz!