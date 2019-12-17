Eski vekiller de “çakarlı” olacak

İçişleri Bakanlığı, yerinde bir karar aldı ve hiçbir hakları olmamasına karşın araçlarına geçiş üstünlüğü sağlamak için çakar taktıranların bunları söktürmelerini istedi. Bırakın çakarlıların azalmasını, topluma örnek olması gerekenler, yeni ayrıcalıklar elde etti. Çakarlı araç kullanımı da daha da artacak.

Yasalarımıza göre itfaiye, ambulans ve polis araçlarının geçiş üstünlüğü bulunurken, şimdi maşallah “geçiş üstünlüğü bulunmayan” kalmadı. Çakar kullanma yetkisi genişledi ve polis, başına bela almamak için çakarlı araçları durdurmaya çekiniyor. MHP milletvekilinin, “Çakarlı araç kullanan organize suç örgütü liderlerinden” söz etmesi de boşuna değildi.

AYRICALIKLARA DEVAM

Ülkemizde 2006 yılında sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanında reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldı. Buna göre tüm ülke nüfusunu kapsayan zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) oluşturuldu, sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla verilmesi kabul edildi. Bu düzenlemelere aykırı tüm yasalar (Milletvekilleri ile ilgili olan madde hariç) yürürlükten kaldırılmıştı.

Milletvekilleri/emeklileri, ülke nüfusunun tamamına yakınını kapsayan GSS sistemine dahil edilmedi. Milletvekilleri ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere yapılacak tedavi yardımının usul ve esasları, herhangi bir sınırlama olmaksızın, TBMM Başkanlık Divanı'nca çıkarılan yönetmeliğe bırakıldı. Yönetmelikle milletvekillerine, SGK aracılığıyla, vatandaşa verilenlerle kıyaslanamayacak oranda, onların hayal bile edemeyeceği, tedavi yardımları sağlandı. Ayrıcalıklılar sınıfına yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, üst düzey askeri yetkililer de dahil edilmiş, onların tedavi giderleri de aynı yöntemle milletvekilleri gibi ödenmeye başlanmıştı.

Ama bu “kıyakla” yetinilmedi. AKP milletvekilleri tarafından 18 Kasım 2019 tarihinde, TBMM Başkanlığı'na verilen yasa teklifiyle, milletvekilleri üzerinden tedavi yardımından yararlanacak olan kimselerin Başkanlık Divanı'nca belirlenmesi istendi. Bu teklife, muhalefet milletvekillerinin de kayda değer itirazları olmadı. Teklif, jet hızıyla hem de gece saat 03.00 sularında 233 kabul, 29 ret oyu ile kabul edildi ve oy çokluğu ile yasalaştı.

TORUNLAR UNUTULDU

Böylelikle yaklaşık 83 milyon vatandaşımızı kapsayan, asgari 70 yıldır yürürlükte olan ve sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişileri belirleyen kadim/yerleşik yasal düzenlemeler milletvekilleri için by-pass edildi ve 14 bin kişi için süper ayrıcalık getirildi.

Emekli Mülkiye Müfettişi Mahmut Akın, bu gelişmeleri yakından izliyor, “Milletvekillerinin sigortalı (çalışan, iş kadını/iş adamı ) olan eşi, oğlu, kızı, annesi, babasının, TBMM bütçesinden tedavi yardımı almasının önü açıldı. Nedense milletvekili torunları unutulmuş” diyor. Unutulan bir şey daha var, adaletin mülkün (Devletin) temeli olduğu.

ESKİ VEKİLLER DE ÇAKAR PEŞİNDE

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan genelgeye göre, mevcut milletvekillerinin ihlal ettikleri trafik suçlarından dolayı haklarında herhangi bir işlem yapılmıyor. İçinde milletvekili olmadan düzenlenen ceza tutanağı aracın milletvekilinin üzerine kayıtlı olduğu anlaşılınca TBMM Başkanlığı'na gönderiliyor. Ancak, milletvekilinin eş ve çocuklarının kullandığı otomobillere ceza yazılması durumunda, milletvekilleri de o araçta kendisinin bulunduğunu, dolayısıyla cezadan muaf tutulmasını istiyor. Dediği de yapılıyor.

Eski milletvekilleri de hem cezalardan muaf tutulmaları, hem de çakar taktırılması konusunda hayli mesafe aldılar. TBMM Başkanlığı'na sundukları dilekçelerde “TBMM İçtüzüğü'nün 167. maddesine göre TBMM eski üyeleri, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanır” hükmünü hatırlatıyor. Yasaya dayalı olarak çıkarılacak yönetmelikle yaklaşık 4 bine yakın eski milletvekili de ayrıcalıklılar arasına katılacak.

Daha önce TBMM Başkanlığı'na yapılan başvurular da olmuştu. Niçin eski vekillere ayrıcalık yapılmadığı şöyle bildirilmişti:

“TBMM üyeleri hakkında düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına adli mercilerde yapılan itirazlar üzerine ilgili mahkemelerce, dokunulmazlığı nedeniyle milletvekili hakkında işlem yapılamayacağı, düzenlenen tutanakların hukuka aykırı olduğu nedeniyle kaldırılmasına hüküm verilmiştir. Anayasanın ‘Yasama Dokunulmazlığı' başlıklı 83. maddesinin mevcut milletvekillerini kapsaması nedeniyle bu hususta yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.”

Eski AKP'li milletvekilleri bastırdı ve şimdi, “Yapılacak bir işlem var” demektir.