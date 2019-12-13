İşte, Gökçek’in mal varlığı

Devlet eski Bakanlarından Gürcan Dağdaş, Melih Gökçek için “FETÖ Üyesi”, “Organize Suç Örgütü üyesi, lideri” gibi iddialarının yanı sıra, filmlere konu olan “Zübük” tiplemesini de Gökçek için kullanmıştı. Bunun üzerine Gökçek de, Dağdaş hakkında 10 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilk duruşması Gökçek'in açtığı davayla ilgiliydi.

Avukat tutmayan Dağdaş, savunmasında Melih Gökçek'in kamu hizmetindeki geliriyle orantısız mal varlığına sahip olduğunu öne sürdü ve bu nedenle mal varlığı araştırması talep etti. Gökçek'in avukatı, mal varlığının araştırılması hususunun mahkemenin takdirinde olduğunu vurguladı. Bu mahkeme kararını Gökçek'e sorduğumda, “Ben, servetimin araştırılmasından endişe eden bir adam değilim” demişti.

ÖNCE BU KARAR

22 Kasım'da bu köşede Gökçek hakkında mal varlığı araştırması yapılacağını duyurmuştum. Mahkeme kararında şöyle deniliyordu:

“Tapuya ve bankalara müzekkere yazılarak davacı Melih Gökçek'in, ilk belediye başkanı seçildikten (27 Mart1994) sonraki taşınmazların, üzerine kayıtlı tapu kayıtlarının sorulmasına, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden davacının ilk belediye başkanı seçildiği dönemde bildirdiği mal beyanının istenmesine, sair hususların bilahare değerlendirilmesine.”

Melih Gökçek öteden beri mal varlığı iddialarıyla gündeme getiriliyor. Bu durum, kuşkusuz Gökçek'i de rahatsız ediyordur. En azından gerçek neyse mahkeme eliyle ortaya çıkacaktır. Ancak, tazminat davası açan Gökçek olduğuna göre onun mal varlığının bu davanın konusu olması da ilginçti.

GÖKÇEK BASTIRIYOR

Dahası, mahkemenin 19 Nisan 2019 tarihli “Tensip Tutanağı”nın 10. Maddesinde “Davacı Melih Gökçek'in sosyal ve ekonomik durumu belli olduğundan ve istenilen miktar dikkate alındığından davacı hakkında sosyal ve ekonomik araştırma yapılmasına yer olmadığı” belirtilmişti. Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan da o yüzden, “Hakim, ilk kararından neden vazgeçtiğini açıklamak zorundayken, bunu yerine getirmiyor” diyor.

Hakim, Gökçek'le ilgili tapuya, bankalara yazı gönderilmesi kararını şu gerekçeyle iptal ediyor:

“Entegrasyon ekranından yapılan sorguda aktif/pasif tüm tapu kayıtlarının rapor edildiği anlaşıldığından aktif ve pasif tüm taşınmazların görülmesinin 3. kişiler nezdinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebileceğinden entegrasyon ekranından çekilen raporların silinmesine karar vermek gerekmiştir. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu şu karar verildi:

1-Entegrasyon ekranından davacının aktif/pasif tapu kayıtlarının UYAP sisteminden silinmesine,

2-Entegrasyon ekranından davacının aktif/pasif tapu kayıtlarını gösterir fiziki raporların imhasına.

Sonuçta, Gökçek'in mal varlığının araştırılmasından vazgeçildi.

“HAKİM, ÇEKİLSİN”

Melih Gökçek, “Hakim tarafgirdir. Kararları arasında çelişki vardır. Derhal davadan çekilsin” diyor. Avukatı Mehmet Ali Alan, 26 Kasım'da 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, hakimin tarafsız olması gerektiğini belirtti. Hakimin çelişkili karar verdiği, taraf tuttuğu konusunda şüpheye düşüldüğünü öne sürdü ve sonuçta hakimin bu davadan çekilmesini istedi. Yasaya göre, hakimi çekilmeye davet, hakimin reddi hükmündedir.

… VE HAKİM ÇEKİLDİ

Gökçek'in malvarlığı davasına bakan hakim dün görevden çekildi. Davaya 7. Asli Hukuk Hakimi Murat Karadayı bakacak. Gökçek 10 bin lira olarak açtığı davayı da 50 bin liraya yükseltti.

İŞTE MALIM-İŞTE PARAM

Gökçek'in mal varlığının araştırılmasından vazgeçilmiş oldu. Avukat Alan da, “Çünkü olağan uygulama değildi” dedi. Gökçek, 1994 yılında belediye başkanı seçildiği dönemde verdiği mal bildirimini mahkemeye sundu. Buna göre Ankara'da bir daire, Pursaklar da bir dairesi var. Bankalarda 92 bin lirası, 2 bin avro, 500 bin doları bulunuyor.

Gökçek, keşke en azından son verdiği mal beyanını açıklamış olsaydı. Çünkü açıklanan mal bildirimi neredeyse 25 yıl öncesine aittir.