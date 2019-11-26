Kadın öğretmenlere mezarlık görevi!

12 Eylül 1980 darbesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na, emekli Korgeneral Hasan Sağlam getirilmişti. Sağlam, üniversitelerle de işbirliği yaptı, eğitimcilerle el ele verip eğitimin birikmiş ve geçmişte bir türlü çıkarılamayan yasalarının çıkmasında da etkili oldu. Geçen Pazar günü “Öğretmenler Günü” kutlandı. Öğretmenler günü kutlaması da, öğretmen evlerinin açılması da Sağlam'ın bakanlığı döneminde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Şurası'nda geçmişte alınan kararlardan birisi de ara tatilin ikiye çıkarılmasıydı. Yıllar önce alınan tavsiye niteliğindeki bu karar Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk döneminde ilk kez geçen hafta uygulandı. Öğretmenlere de “Ara Tatil Etkinliği” ile ilgili görevler verildi. Verildi de bir okulda neler olduğuna bakalım.

BİR OKULDA OLAN

Ankara'nın Mamak ilçesinde Piri Reis İlkokulu'nda okul öncesi öğretmeni Elif Eşici, Okul Müdürü Abdulhadi Kahya'yı, kendisine ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle geçen yılın Eylül ayında Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etmişti. Soruşturma 2019 Eylül ayında tamamlandı. Müdüre disiplin cezası verildi. Soruşturmadan sonra, müdür öğretmene iyice taktı. Sınıfında yapmamasına rağmen öğrencinin doğum gününü kutlamak, haber verilmeden tarih değişikliği yapılan bir okul içi seminere katılmayı gerekçe gösterip 4 gün içinde iki “Sarı zarf” gönderip savunmasını istedi.

Okulların ara tatilinde hangi etkinliklerin yer alacağı Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlendi. Okul müdürü, kadın öğretmenler Elif Eşici ile Fulya Torunlar'a da “Ankara-Karşıyaka Mezarlığı”nı ziyaret görevi verdi. Hayırsever iş adamı Akbilek'in kabrinin ziyaretiyle görevlendirilen öğretmenler, başta buna bir anlam veremediler. Ama resmi yazı kendilerine tebliğ edildi ve bunun gereğinin yerine getirilmesi istendi.

İki kadın öğretmen, kendilerine yapılan resmi bildirim üzerine okul müdürüne mezarlıkta ne yapacaklarını da sordu. Öğretmenlerin üyesi olduğu Türk Eğitim-Sen'in Genel Sekreteri Musa Akkaş'a verilen bilgiye göre, onlara, “Bir el sallayıp, fotoğraf çekinip gelirsiniz” denilmiş. Kadın öğretmenlerden birisi, “Uygun bir dönemde değilim. Mezarlığa girmem doğru olmaz” deyince, gülerek “Ben fetva veriyorum girebilirsiniz” karşılığı verildiği de Akkaş'ın anlattıkları arasında yer alıyor.

İki öğretmene, Mamak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün orada tören düzenleyeceği belirtildi ama durum hiç de öyle değildi. Kadın öğretmenler Elif Eşici ve Fulya Torunlar, mezarlıkta çalışan din görevlisi Salih Yılmaz'ın yardımıyla merhum eğitim gönüllüsü Özkent Akbilek'in kabrini buldular. Dua ettiler. “Gitmedi” denilmesin diye de kabir ziyaretinde bulunduklarına ilişkin şu tutanağı düzenlediler:

“22.11.2019 tarihinde saat 11.15'de Karşıyaka Mezarlığı U-4 B Ada 157 parselde defin edilmiş olan hayırsever Özkent Akbilek'in mezarı Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nda Din görevlisi Salih Yılmaz refakatinde ziyaret edildi. İş bu tutanak tarafımızdan imza altına alındı.”

“Öğretmenler Günü” öncesi işte öğretmene bunlar yaşatıldı. Sendika Genel Sekreteri Musa Akkaş da, kadın öğretmenlere mezarlık görevi verilmesine gerçekten şaşırdı, “Bunlar yönetici olacak ta eğitime kalite ve başarı gelecek öyle mi? Yazıklar olsun” mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un olanlardan haberi yoktur mutlaka. En azından o öğretmenlerin gönlünü almak da görevidir.