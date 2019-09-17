3600 ek gösterge mi prim günü mü?

26 Nisan 1967 doğumluyum. İngilizce öğretmenliği görevinde bulundum. İşe giriş tarihim 5 Aralık 1990, ayrılış tarihim 20 Haziran 2012. Sigortadan, toplam prim sayısının 5450 olması gerektiğini, 438 eksik prim günüm olduğunu söylediler. Eksik primlerimi isteğe bağlı sigorta olarak ödersem yine SGK statüsünden emekli olur muyum? Bağ-Kur'dan emekli olmak istemiyorum. 3600 ek göstergeye göre emekli olmak istersem 58 yaşını mı beklemem gerekiyor? 58 yaşını beklersem SGK statüsüne göre daha az mı maaş alırım? Müge Dumanoğlu

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyeceğiniz süre 1260 günden az olduğundan, prim gününü tamamladığınızda 4/a (SSK) statüsünden emekli olursunuz.

Ek gösterge, Emekli Sandığı statüsünden emekli olanların aylıklarının hesabında esas alınan bir unsur. 4/a statüsünden emekli olacağınızdan, 3600 ek gösterge konusu sizi ilgilendirmiyor. 3600 ek göstergeyi, 3600 günle emeklilik anlamında kullandıysanız, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz.

Emekli aylığınız 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008 dönemi ve Ekim 2008 sonrası prim günleriniz için hesaplanacak üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşacak. Bu kısmi aylıkların hesabında mevcut prim gününüze göre hesaplanacak aylık bağlama oranları esas alınacak. 5450 gün yerine 5012 gün üzerinden emekli olduğunuzda, aylık bağlama oranlarınız 2000 öncesi için 1, 2000-Ekim 2008 dönemi için 4, Ekim 2008 sonrası için 2.5 puan düşük olur.

Devlet memurunun engelli hakkıyla emekliliği

2004 Mayıs ayında ilk defa sigortalı olarak işe başladım. Yaklaşık 10 yıllık çalışma ve sigorta priminden sonra 2015 Haziran ayında engelli kadrosu ile devlet memuru olarak göreve başladım ve halen devam etmekteyim. Emekliliğe hangi şartlarla, ne zaman hak kazanırım? Mst Kck

İlk defa 2008/Ekim aybaşından sonra 4/c kapsamında sigortalı olduğunuzdan, engelli hakkıyla emeklilik için 5510 sayılı Kanun'un 28. maddesi hükümlerine tabi olup, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığınız tarihten önce çalışma gücünün en az yüzde 60'ını veya vazifenizi yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinizin SGK sağlık kurulunca kabul edilmesi halinde yaş şartı aranmaksızın 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 prim günüyle emekli olabilirsiniz.

Durumunuz yukarıdaki şarta uygun değilse, çalışma gücündeki kayıp oranınızın; yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu kabul edilirse 4320 prim günüyle 16 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı Mayıs 2020, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu kabul edilirse 4680 prim günüyle 18 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı Mayıs 2022'de emekli olmaya hak kazanırsınız.