Aday memurluk süresi emeklilikte dikkate alınır mı?

17 Şubat 1975 doğumluyum. 27.12.1997-25.11.1998 tarihler arasında devlet memurluğu yaptım. Asaletim tasdik olmadan istifa ettim. 01.10.2008 25.11.2009 arası 1 yıl 1 ay 25 gün Bağ-Kur sigortam var. SSK girişim 12.02.2011'de ve toplam 1686 gün prim ödendi. 06.06.1997 ve 17.10.2004 doğumlu iki çocuğum var. Emeklilik durumum nedir? Aday memurken istifa ettiğimden, memuriyetim emeklilik için sayılır mı? Nilüfer Dinç

Asaletiniz tasdik olmadan memuriyetten ayrılmış olsanız da adınıza ilk defa emeklilik keseneği ödenmeye başlandığı 15 Ocak 1998 tarihi sigorta başlangıç tarihiniz sayılır ve hizmet sürenizde dikkate alınır.

Buna göre, 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 54 yaş; yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz. Tercih edeceğiniz emeklilik şekline göre 5975 prim günüyle 54, 3600 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

İlk çocuğunuzun doğum tarihi ilk defa sigortalı sayıldığınız tarihten önce olduğundan doğum borçlanması yapamazsınız. Ancak ikinci çocuğunuz için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilirsiniz.

Kimler EYT'li sayılıyor?

1978 doğumluyum. 22 Kasım 2000'de Bağ-Kur'dan sigorta başlangıcım ve 1359 prim günüm var. Askerliğimi 1998-2000 yıllarında 18 ay yaptım. Sigortadan 4005 günüm var. Ne zaman emekli olurum? EYT'den faydalanabilir miyim? Erkan Serçeöz

EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sayılmak için sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olduğundan EYT kapsamında değilsiniz. 22 Kasım 2000 sigorta başlangıcıyla, 4500 günden fazla prim ödemeniz olduğundan 60 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Askerlik sürenizin 435 gününü borçlanırsanız sigorta başlangıcınız 7 Eylül 1999 kabul edilir. Emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 öncesi olmakla birlikte sigortalılık süreniz 25 yıldan az olduğundan an itibarıyla EYT kapsamında değerlendirilmezsiniz. 25 yıllık sigortalılık süreniz dolduğunda EYT'li sayılırsınız.