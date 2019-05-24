Aylığı kesilen eşiyle birlikte yaşamadığını ispatlamalı

Emekli Sandığı emeklisi olan babam 1990 yılında vefat etti. 1994'te eşimden boşandım, 1996'da babamdan aylık bağlandı. 2016'da tazminat talebiyle aylığım kesildi. Gerekçesi, eski eşimin zaman zaman özel nedenlerle bekâr çocuklarımla birlikte oturduğum ve bana ait olan eve gelip gitmesi ve kalması. Mevcut şartlar devam ettiği taktirde dava açsam kazanma şansım var mıdır? İkinci olarak, sigortadan emekli aylığı alan ablam, Bağ-Kur'dan emekli eşinden dul aylığı alıyor. Babamızdan da yetim aylığı alabilir mi?

S.S.

Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı tespit edilen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Ödenmiş olan tutarlar da faiziyle geri alınır. Dava açmanız halinde, eşinizle birlikte yaşamadığınızı her türlü delil ve tanık ifadeleriyle ispatlamanız gerekecek. Dava açmanız halinde mahkeme, eşinizden ayrı yaşayıp yaşamadığınıza ilişkin araştırma yapacaktır.

Bu bağlamda, sizin ve eşinizin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden adresleriniz belirlenip, eşinizin kayıtlı olduğu adreste fiilen yaşayıp yaşamadığı araştırılacak, gerektiğinde kayıtlı olunan adreslerdeki komşuların ve apartman yöneticisinin bilgi ve görüşüne başvurulabilecek, sizin ve eşinizin elektrik, su, telefon abonelikleri araştırılacak, eşinizden ayrı yaşadığınıza ilişkin iddianız sorgulanacaktır. Kendisi SSK'dan emekli olup, vefat eden Bağ-Kur'lu eşinden dul aylığı alan ablanız, Emekli Sandığı emeklisi olan babanızdan yetim aylığı alabilir.

İKİNCİ EVİNİZ OLDUĞUNDAN EMLAK VERGİSİ ÖDERSİNİZ

İkinci eviniz olduğundan emlak vergisi ödersiniz 95 m2 bir dairem var. Kendim oturuyorum. Emekliyim, başka gelirim de olmadığından emlak vergisi ödemiyorum. Eşim vefat etti. 105 m2 dairesi vardı. Ben ve iki çocuğuma kaldı. Oturduğum kendi dairem için emlak vergisi ödemem gerekiyor mu?

Hüseyin Başer

Emlak vergisi muafiyetinden (sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından) yararlanabilmek için diğer şartların yanı sıra tek meskene sahip olmak gerekiyor. Eşinizin vefatıyla biri tam diğeri hisseli olmak üzere iki meskene sahip olduğunuzdan oturduğunuz ev için de emlak vergisi ödemeniz gerekiyor. Aylığı kesilen eşiyle birlikte yaşamadığını ispatlamalı.