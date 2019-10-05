Emeklilik başvurusu için yılbaşını beklemeli miyim?

19 Eylül 1969 doğumluyum. SSK girişim 1987. 8500 gün ödenmiş primim var. 20 Eylül 2019'da emeklilik hakkımı elde ettim. Yılbaşından önce mi sonra mı emeklilik başvurusunda bulunmam emekli aylığı açısından avantajlı olur. Turan Koca

Bu konuda karar vermek için aslında yılsonunun yaklaşması gerekiyor. Zira karar verirken 2019 yılı enflasyon ve büyüme hızının (güncelleme katsayısının), 2019 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla karşılaştırılması gerekiyor. 2019 yılı enflasyon ve büyüme hızının 2019 yılında emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde 2020 Ocak ayında, küçük olması halinde ise 2019 Aralık ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

2019 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı, ocak ayında yüzde 10.19, temmuz ayında yüzde 5.01 olmak üzere toplam yüzde 15.71. 2019 yılının güncelleme katsayısının ne olacağını bugünden söyleyebilmek mümkün değil. Ancak TÜFE artışı, 2019 Eylül ayı itibarıyla (9 aylık) yüzde 8.42, bir önceki yılın aynı ayına göre (12 aylık) yüzde 9.26 olarak gerçekleşti. 2019 yılı büyüme hızı tahmini ise yüzde 0.5. Bu verilere göre, 2019 güncelleme katsayısının, emekli aylıklarına 2019 yılında yapılan zam oranından düşük olacağı sonucu ortaya çıkıyor. Buna göre de emeklilik başvurusunun yılsonuna kadar yapılmasının daha avantajlı olacağı gözüküyor.

Sigorta başlangıcı için yurtdışı borçlanması yapmalısınız

İlk çalışma başlangıcım 05.05.1989 (Almanya). Türkiye'de SSK'lı çalışma başlangıcım 16.09.1991. Almanya'daki yerel SGK'dan oradaki çalışma süremle ilgili ödemiş olduğum primleri tahsil etmiş bulunmaktayım. Türkiye'deki ilk SSK başlangıcıma göre emeklilik koşullarım 53 yaş, 25 yıl ve 5600 gün prim günü. 25 yıl ve toplam 5900 gün ile iki şartı sağladım, 53 yaşı beklemekteyim. Emeklilik yaşımı 51'e, başka bir deyişle sigorta başlangıcımı 1989 yılına çekebilmem ve hemen emekli olabilmem için yurtdışı borçlanması yapmam gerekir mi? Gerekir ise bu koşulu gerçekleştirmem için kaç günlük borçlanma yapmam gerekir ve asgari maliyeti ne olur? Tolga Iskır

Türkiye'deki sigorta başlangıcınızın, Almanya'daki sigorta başlangıç tarihi kabul edilmesi için yurtdışı borçlanması yapmanız gerekiyor. Borçlanacağınız sürenin önemi bulunmuyor. 5-10 gün bile borçlanabilirsiniz. Borçlanacağınız her bir gün için günlük asgari ücretin yüzde 45'i kadar borçlanma primi ödersiniz. Yılsonuna kadar geçerli olan asgari ücrete göre 1 günlük borçlanma bedeli 38.38 TL, 10 günlük borçlanma bedeli 384 TL olur.