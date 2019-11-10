Staj sigortası doğum borçlanmasında başlangıç sayılır

Hanımım 3 Ekim 1971 doğumlu. 1988 sigorta başlangıcı var (kız meslek lisesi 2 ve 3. sınıflarda fabrika stajı). 1993 yılından itibaren değişik yerlerde sigortalı çalıştı ve toplamda 1800 gün ödenmiş primi var. Şu anda çalışmıyor. 19 Ekim 1992 doğumlu kızımız var. Emekli olabilmesi için ne yapabiliriz (dışarıdan ödeme v.s., yaşı itibarıyla fiili olarak çalışmasını düşünmüyoruz)? Doğum borçlanması yapabilir mi? Önerilerinizle yardımcı olabilirseniz sevinirim. Mehmet Telorman

Eşinizin, 3600 prim günüyle 58 yaşını doldurduğunda 4/a SSK statüsünden emekli olması mümkün. Genelde sorarlar ya, “Staj sigortasının emekliliğe ne faydası var?” diye. İşte burada faydası var. Bilindiği üzere, sigorta başlangıcından önce doğan çocuklar için borçlanma yapılamıyor. Ancak staj sigortası, doğum borçlanması açısından sigorta başlangıcı sayılıyor. Staj sigortası başlangıcından sonra doğan çocuklar için borçlanılabiliyor. Çocuğunuzun doğum tarihinden önce eşinizin staj sigortası olduğundan, doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş (çalışmadığı) süreler için doğum borçlanması yapabilir. 1993 yılından itibaren çalışması olduğundan ne kadar süreyi borçlanabileceğini söyleyemiyorum. Ancak bu hesabı söyle yapabilirsiniz. Çocuğunuzun doğum tarihi olan 19.10.1992 tarihi ila 19.10.1994 tarihleri arasındaki prim ödenmiş gün sayısı toplamını 720 günden çıkarırsanız, borçlanabileceği süreyi bulursunuz. Ayrıca 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. 3600 günden eksik kalan süre olursa bunu 4/a kapsamında çalışarak tamamlaması gerekir.

Yurtdışında 18 yaş öncesi geçen süreler borçlanılamıyor

1973 doğumluyum, 1989 yılında (yani 17 yaşında) 2 ay Vilan (ekim-kasım) isimli bir AVM'de kasiyerlik yaptım, aralık ayında ailemle Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Yazmadığım yer kalmadı, o 2 ayı ispatlayamıyorum. “Yaş haddinden bulunmuyor” diyorlar. Ancak AVM mevcut. Gerçi burada da emeklilik için 50 yaşı bekliyorum. Yani hedef 2023. Bana bir tavsiyeniz var mı? Benimle aynı durumda olan çoğu arkadaşım emekli oldu. Yardımcı olabilir misiniz? Tülay Gencer

Sözünü ettiğiniz 2 aylık çalışmanız sanırım yurtdışında. 18 yaşını doldurduktan sonra yurtdışında geçen çalışma süreleri borçlanılabiliyor. 18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen sigortalılık süreleri borçlanılamıyor. Bu çalışmanızı ispatlasanız da 18 yaşınızdan önce olduğundan borçlanamazsınız.