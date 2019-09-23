Staj sigortası olan doğum borçlanması yapabilir mi?

17 Mayıs 1974 doğumluyum. 1989 yılında iki yıl staj yaptım. Fakat stajın geçerli olmadığını maalesef geç öğrendim. Aslında 1991 yılında da bir yıl sigortasız çalışma hayatım var. Aynı yerde Ekim 1998 yılında sigorta girişim var. Yaklaşık 6000 prim günüm var. 1994 yılında da bir çocuğum oldu. Staj yaptığım için doğum borçlanması yapabiliyor muyum? Aslında prim ihtiyacım yok, amacım yaşı etkiler mi? Bir de 1991 yılında çalıştığıma dair ispatlayacak evrak yok ama esnaf ve komşular var. Bir gün için tespit davası açsam olur mu? Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim. Eda Demirci

Staj döneminde emeklilik için gerekli olan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, staj sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak 4/a (SSK) kapsamında kısa vade sigorta kollarına prim bildirilen staj süresine ilişkin staj başlangıcı, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru borçlandığı süre kadar gidilerek tespit ediliyor.

Buna göre, 1994 yılında doğan çocuğunuz için iki yıla (720 güne) kadar doğum borçlanması yapabilirsiniz. Bu durumda Ekim 1998 olan sigorta başlangıcınız borçlanacağınız süre kadar, emeklilik yaşınız da buna göre geri gelir. Örneğin 6 ay borçlanma yapmanız halinde emeklilik yaşınız 55'sen 54'e; 1,5 yıl borçlanmanız halinde ise 53'e iner. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olduğunuzdan, borçlanacağınız süreye göre geri gelecek olan yaşınızı doldurduğunuzda da emekli olmaya hak kazanırsınız.

1991 yılında sigortasız çalıştığınız dönem üzerinden beş yıldan fazla süre geçtiğinden, hizmet tespit davası açamazsınız.

İşyeri açan emeklinin aylığından kesinti yapılır mı?

Annem Bağ-Kur emeklisi. Ayrıca babamdan (4/c) dul aylığı almakta. Şimdi kendisi bir işyeri açarsa maaşlarında (her iki maaşında) bir kesinti olur mu ve işyeri için herhangi bir ödeme yapması gerekiyor mu? Adana Ofis

Emekli olduktan sonra işyeri açanların emekli aylıklarından yapılan ya da kendileri tarafından ödenen sosyal güvenlik destek primi uygulamasına 1 Mart 2016 tarihinden itibaren son verildi.

Buna göre, annenizin işyeri açması halinde, kendi emekli aylığından ve babanızdan almakta olduğu dul aylığından kesinti yapılmayacağı gibi, SGK'ya herhangi bir prim ödemesi de gerekmez.