Fıkralara taş çıkartacak gülünçlüğü TÜİK başardı!..

Kahkahadan sinir krizi geçireceğiniz haberi birazdan paylaşacağım!..

Ancak öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı sıfatına haiz damat Berat Albayrak'ın en yeni, yepyeni, son model ekonomi paketine kısaca değinmem gerekiyor!.. Kaçıncı olduğunu unuttum, kusura bakmayın; en son bu yılın başlarında açıkladığı “şahane paketi” anımsıyorum…

Hani, “2.5 milyon kişiye iş yaratılacaktı”, “2023'e kadar enflasyon tek haneye demirleyecekti”, “faiz belası defedilecekti”, “halkımızın hem cebi, hem yüzü gülecekti” filan… Hatırladınız mı bilmiyorum; yukarıdakilerin hiçbiri gerçekleşmedi!.. Bırakın gerçekleşmesini, işsiz sayısı 1 milyon daha arttı, 2.5 milyondan fazla insan “pes” diyerek iş aramayı bile bıraktı; böyle olunca da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) “işsiz tanımına uymadığı” için işsiz sayısına eklenmedi, iyi mi!..

Halkımız, yılbaşından itibaren daha da yoksullaştı, en temel besin kalemlerinde zamlar yüzde 30-40'lara ulaştı, Elektriğe bir yılda yüzde 58, doğalgaza yüzde bir o kadar, akaryakıta yüzde 30 zam yapıldı; artık beş yaşında çocuk bile biliyor ki, bu “üçlüye” gelen zamlardan sonra her şeye deve yüküyle zam gelecektir!..

Bunun karşılığında, on milyonlarca kişiden oluşan memur, işçi ve emekliye verilen zam neydi?

–Yüzde 8 yüzde 9!..

Bunun adı, bu dünyanın her tarafında aynı iki sözcüktür:

–Açlık ve yoksulluk!..

Kısacası “o şahane paket” elde patlayınca sayın bakan, şapkadan yeni paketi çıkardı!..

Yeni paket eski nağmeler!..

Damat Bey, önce kadar iyi, ne kadar başarılı bir yıl geçirdiklerini anlattı…

–Karşımda sanki “Pembe Panter” konuşuyordu!..

Diyeceğim, sanki ya o, ya da bizler ayrı bir memlekette yaşıyorduk!.. Zat-ı alileri, 2019 yılını “şahane bir dengelenme dönemi” olarak geride bıraktıklarını söyledikten sonra şunu da ekledi üzerine:

–Gerçi, hedeflerden biraz olsun uzak düşüldü!..

Sonra da bu yıl ki büyüme hedefinin yüzde 0.5 olacağını da açıkladı!.. Gerçi uzmanlar eksi büyümeyi işaret ediyor ama koskoca bakan söylüyor, inanın siz de artık!..

Sonracığıma, bankalara yüklenip “kredi desteğinin yetersizliğinden”, “inşaat sektörünün tökezlemesinden” bunların yüzünden de büyümenin düşmesinden, işsizliğin tırmanmasından filan dem vurdu…

Haa, siz heyecanla paketin içindeki “insan unsurunu” beklediniz galiba; bahse bile konu değildi!.. Üretim, tarım, sanayi, çiftçinin, emekçinin hali, işsizlik filan!..

–Onlar bir dahaki ekonomik pakette inşallah!..

Bir küçük not daha; Berat Bey'in kişi başına milli gelirle ilgili 2023 tahmini de müthişti valla…

–2008'deki, yani 15 sene önceki kişi başına düşen milli gelirin de altındaydı, iyi mi!..

Acaba biz zeka özürlü müyüz?..

Şimdi gelelim kahkahalarla ağlayacağınız bölüme!..

Ekonomi bakanının “paket şovu” sonrasında bu kez sahneye, sayın bakanın okul arkadaşının başında bulunduğu kurum yani TÜİK çıktı ve yıllık enflasyonu açıkladı:

–Yüzde 9.26!..

Yaa, Bakan Bey'in dahi sonraki yıllara ötelediği tek haneli enflasyon rakamı gerçek oluvermişti!.. Sevgili arkadaşım Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu bile geçen gün “Ayarlamışlar, enflasyon yüzde 10 olarak açıklanacak” diye yazmıştı; onun bile hayallerinin ötesine geçmişti istatistik kurumu!..

–Pekii, o tavşan, bu şapkadan nasıl çıkmıştı?..

Son bir yılda elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yüzde 50'lerde , akaryakıta yüzde 30, tekel ürünlerine yüzde 60, temel gıda maddelerine yüzde 40'ları geçen zamlar yapılmışken, bu “mucize” nasıl gerçekleşmişti!..

–Size ne!..

Enflasyon endeksine konu olan 418 madde var; içinde ekmek de var, pinpon topu da, kuru fasulye de, bilgisayar parçası da!.. TÜİK, bunları seçerken size mi soracaktı?.. Bakan Bey'in de gayet isabetle söylediği gibi, “dengeli” biçimde bir tasnif yaparak açıkladı işte tek haneli enflasyonu!.. İster inanın, ister inanmayın… Haa, aynaya bakıp da “Biz bu kadar zeka özürlü bir toplum mu olduk;” diye soranlara tavsiyem: Sizler de yemeyin, yanında yatın… Baksanıza şahane bir hayat bekliyor hepimizi…

–Bakan Bey öyle diyo valla!.

Ne varsa Eskişehir'de var!..

Biliyor musunuz, Eskişehir “İyi ki buradayım, iyi ki gelmişim” dediğim, en başta gelen kentlerden biridir…

Zaten her hafta yüzlerce otobüs, benimle aynı fikirde olan binlerce yerli turisti getirir Eskişehir'e… Kültür, sanat ve bilimin yüzünü ağartan etkinlikler ve çalışmalarla bu noktaya erişmiştir bu güzelim kent…

Mesela, daha geçenlerde 52 ülke ve 500'den fazla katılımcı ile Etiyopya'da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu'nda Türkiye'yi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç temsil etti. Ve bu forumda Türkiye için bir ilk gerçekleşti:

–Başkan Ataç, “Akıllı Kent Gelişimi” kategorisinde “Küresel Model” ödülünü alan Türkiye'nin ilk Belediye Başkanı oldu!..

Öncelikle Sevgili Ahmet Ataç'ı yürekten kutluyorum, yaşamından mutlu insanları barındıran bir yer yarattığı için…

Sizlere de, görmediyseniz mutlaka bir hafta sonunu bu harika kente ayırmanızı öneririm, sonra bana teşekkür edersiniz!..