“K.ç kadar ülkeye askeri fabrika satılır mıymış ?!”

Biliyorsunuz birkaç gündür Adana, Mersin taraflarındaydım…

Torosların zirvelerinden kentlerin en kalabalık mevkilerine varıncaya dek birçok insanla görüştüm, konuştum, sorular sordum… Doğal olarak onlar da bana sorular sordu, şimdi ben size sorayım:

–Bilin bakalım bana en çok hangi soru soruldu?..

Hayır, işsizlik değil!.. Ürünlerinin tarlada çürümesi de değil… Ekonomik krizin etkileri hiç değil!.. Bunlar tabii ki soruldu ama “Beka sorunu” söz konusu bile edilmedi!.. En çok sorulan soruyu mümkün değil tahmin edemezsiniz; ben söyleyeyim:

-Tank Palet Fabrikası k.ç kadar Katar'a niçin satıldı?!.

Şaşırdınız değil mi?.. Ben de öyle; halk “özelleştirme”, “işletme hakkının devri” gibi alengirli sözcüklere hiç kulak asmadan, üzerine bastırarak “satılma” sözcüğünü kullandı üstelik… Sorarken de içleri sızlayarak, üzülerek, kızarak sordu insanlar!..

Ben de düşüncelerimi paylaştım, dilim döndüğünce… Öğrendikleri daha da üzdü, öfkelendirdi insanları… Mesela, Katar'ın İngilizlerden bağımsızlığını 1971 yılında kazandığını, topu topu 48 yıllık bir devlet olduğunu, Tank Palet Fabrikası'nın (resmi adı Sakarya 1. Ana Bakım Fabrikası) ise 1975 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1.8 milyon metrekare üzerine kurulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri fabrikası olduğunu, bugün 44 yaşında olduğunu yani Katar Devleti'nden sadece 4 yaş genç olduğunu anlattığımda insanların çoğu kendine özgü şivesiyle buraya yazamayacağım tepkiler gösterdi!..

-Adana insanının heyecanı, karakterini ve yurtsever yanını hiç anlatmaya gerek yok zaten!..

20 milyar dolarlık fabrika için 50 milyon dolar bulunamamış!..

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle “fabrikanın dehşete düşüren satış hikayesini” anlattım…

Mesela AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan aşkını “Mevlana ile Şems-i Tebrizi'ye” benzeten Ethem Sancak'ın şu sözlerini paylaştım:

-Allah'ta gani gani para vermiş Katar'a, Emir de sizi kırmaz sayın Cumhurbaşkanım; Katar Devleti ve Silahlı Kuvvetleri'ni bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler…”

Adanalılar da Mersinliler de delirdiler vallahi!.. Sonra AKP Genel Başkanı'nın mitinglerde söylediği sözleri hatırlattım:

-Arifiye'deki Ana Bakım Fabrikası'nın işletmesini, gereken yatırımları da yapmak, modernizasyonunu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak üzere 25 yıllığına BMC'ye yani Katar-Türk işbirliği olan BMC'ye devrettik…

Yurttaşlar buna da içerlediler “bizim bunları yapacak kudretimiz yok mu?” diye sordular…

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun sözlerini paylaştım:

-50 milyon dolar için fabrikayı Katar ortaklığına veren Erdoğan'a sesleniyorum: O sözleşmeyi iptal et, 50 milyon doları ben sana bulacağım, tüm Türkiye şahit olsun!..

Dinleyen her yurttaş “biz de yardım ederiz” diye haykırdı, yeminle!..

“Bu vebali alamayız!..”

Son olarak da Tank Palet Fabrikası işçilerinin göz yaşartan çıkışlarını anlattım…

Fabrikanın bu yıl sonunda Katar ortaklı BMC şirketine devredileceğini öğrenen 695 işçiden 605'i tayin istediklerini belirten dilekçelerini yönetime iletti. Gerekçe neydi peki?.. İşte orası çok ilginç:

-İşçiler kritik askeri bilgileri Katarlılarla paylaşmak istemediklerini belirttiler!..

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, işçilerle konuştuğunu, çok kararlı olduklarını söyleyerek işçilerin şu cümlesini de paylaştı:

–Biz, ordu malının Katarlılara verilmesinin vebalini alamayız!..

Yavuz, tayin dilekçesi vermeyen 90 işçinin ise ya emekliliği dolan ya da dolmasına çok az süre kalan personelden oluştuğunu da söyledi…

Anlattığım bu olay, dinleyenlerin gözünü yaşarttı, çoğu “boğazımızdan keser, her türlü yardımı yaparız, tüm Türkiye yapar. Varoluşu neredeyse fabrikanın yaşına eşit bir yabancı devlete devletin sırları emanet mi edilirmiş?” diye tepki gösterdi… Haa, 80'lerindeki bir ak saçlı delikanlı da şöyle konuştu:

-Bu neyin ısrarı anlayamadım; sözleşmeyi de iptal etsin, o uçağı da geri versin, biz bize yeteriz!..