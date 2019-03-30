57 milyon 93 bin kişi oy kullanacak

Sevgili okuyucularım,

Yarın 31 Mart. Yeni belediye başkanları meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği gün. 57 milyon 93 bin kişi sandığa gidip oylarını kullanacak. Aylardır siyasi parti liderleri, belediye başkanı adayları miting meydanlarında seçmenlerle buluştular. Artık söz vatandaşta. Seçimlerin sevgi ve saygı çerçevesinde huzur içinde geçmesi en büyük arzumuz. Yarın akşam saat 17.30'da Nazlı Çelik'in moderatörlüğünde Star TV'de başlayacak ‘Star'da Seçim' programında Araştırmacı İhsan Aktaş, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Vedat Bilgin ve CHP Milletvekili Gürsel Tekin gibi isimler yer alacak. Star Haber genel yayın yönetmeni ve ana haber spikeri Nazlı Çelik'in konukları ile ilgili seçim sonuçlarını değerlendirmesi de bir hayli dikkat çekecektir. FOX'ta ise Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya'nın sunumu ile FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, Doğan Şentürk, Tülay Ünal Öçten, İbrahim Uslu, Murat Sarı, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ece Güner gibi isimler seçim sonuçlarını değerlendirecek. Barış Arduç'un başrolünde oynadığı ‘Kuzgun', ‘Diriliş Ertuğrul'a rağmen çarşamba akşamları çok iyi reyting almaya devam ediyor. Bu dizinin daha çok ivme alacağını düşünüyorum.

Sevgi ile kalın…