Atamızı rahmet, sevgi, saygı ve özlemle anacağız

Sevgili okuyucularım yarın 10 Kasım… 81 yıl evvel 10 Kasım 1938 saat 09.05'de Dolmabahçe'de hayatını kaybeden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Güzel ülkemizi düşman işgalinden kurtarıp, Cumhuriyet'i kurup devrimler gerçekleştiren Atamızı hiç unutmayacağız. Yeni nesillerimize, ülkemize yaptığı tüm güzellikleri anlatacağız.

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Değerli okuyucularım dizilerde biraz nostalji yapacak olursak ‘Asmalı Konak' dizisinin geçmişteki başarısını da hatırlamış olacağız. Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı dizi hakikaten müthiş reytingler elde etti. Dakika bazında yüzde 80'leri bulan izlenme payları ‘Asmalı Konak'ın seyirci oranını da sanırım o yıllardaki anlatıyor. Son 15 yıla damgasını vuran Necati Şaşmaz'ın başrolünde oynadığı ‘Kurtlar Vadisi' dizisi ise yüzde 50 oranlarında izlendi. Milyonlarca hayran kitlesi olan dizi çok uzun yıllar farklı kanallarda başarısını sürdürmüş oldu. Hakikaten bir dizi tuttuğu zaman senaryosu da iyisi ise uzun yıllar performansını sürdürüyor.

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‘Muhteşem Yüzyıl' ve ‘Diriliş Ertuğrul' da dönem dizilerinin rekortmen dizileri. Şimdilerde ise çarşamba akşamları ‘Kuruluş Osman' ATV'de başlayacak. Sabah kuşağının son 10 yıldır değişmeyen rekortmeni ise Müge Anlı! Ülkemiz ekranlarının gelmiş geçmiş en reytingli programı bu sezonda aynı başarısını sürdürüyor. Spor ekranı da geçtiğimiz birkaç gün Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0'lık mağlubiyetini konuştu. Maçtan sonra Fatih Terim'in açıklamalarını özellikle erkek izleyici merakla izledi.