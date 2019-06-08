BENİM TATLI YALANIM

Sevgili okuyucularım,

Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer'in başrollerinde olduğu dizi ‘Benim Tatlı Yalanım'' 13 Haziran Perşembe günü akşamı Star TV'de başlıyor. Çok renkli ve zevkli bir senaryonun olduğu ‘Benim Tatlı Yalanım' yaz sezonun en iddialı dizisi diyebilirim. Furkan Palalı hakikaten çok başarılı bir oyuncu. Best model seçildikten sonra bir çok dizide görev alıp oyunculuk performansını ivmeli bir şekilde yukarıya taşıdı ve iyi bir seyirci kitlesi arkasına alarak yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Benim de jandarma Astsubay rolünde görev aldığım ‘Kral Midas'ın Hazinesi' 31 Mayıs'ta vizyona girdi. Film Eskişehir'de çekildiği için galası da Eskişehir'de yapıldı ve çok beğenildi. İsmail Baki, Tuncer Orhan, Aydın ve Serkan Şengül'ün başrolünde oynadığı ‘Kral Midas'ın Hazinesi' bayram boyunca yurdumuzun bir çok sinema salonunda izleyiciyle buluştu. Mesut Çetin'in yönetmenliğinde Mustafa Gürbüz'ün koordinasyonunda gerçekten güldüren güzel bir filim ortaya çıktı. Mesut Çetin'in ilk filmi olmasına rağmen müthiş bir meşakkatle film keyifli bir seyir gücü yakaladı. Eskişehir Çifteler'de çekilen ‘Kral Midas'ın Hazinesi' tavsiyelerimiz arasında yerini aldı. Sevgi ile kalın…