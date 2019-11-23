Sevgili okuyucularım, yarın akşam saat 20.00'de beklenilen Star TV dizi ‘Güvercin'' başlıyor. Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse'nin oynadığı dizi Gaziantep'te çekiliyor. Senaryosu gerçekten anlamlı olan dizinin iyi bir reyting alacağını düşünüyorum. Ayrıca ekranların emektar oyuncusu Menderes Samancılar hocanın öncülüğünde seyrine doyulur bir oyun performansı dizi oyuncularından gelecektir. Rotamızı geçtiğimiz çarşamba akşamı ATV'de başlayan ‘Kuruluş Osman'a çeviriyoruz. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizi beklenildiği gibi çok iyi bir reytingle başladı. Türkçe lehçe ile konuşulan dizinin uzun bir zaman bu reytingini koruyacağı düşüncesi içerisindeyim. Dönem dizileri büyük maliyetlerle gerçekleşiyor. TV reklamcılarına da bu ekonomide bir hayli iş düştüğü aşikar. FOX'un yeni dizisi ‘Kurşun' geçtiğimiz hafta çarşamba ‘Kuruluş Osman'ın başlamasıyla reyting karnesinde bir hayli geriye geldi. Engin Altan Düzyatan ‘Diriliş Ertuğrul'da başrol oynamış ve büyük ses getirmişti. Şimdilerde ‘Kurşun'da Marlon Kemal'i canlandıran Engin Altan Düzyatan tahtını Burak Özçivit'e kaptırdı. Burçin Terzioğlu ile ‘Kurşun'da başrolleri paylaşan Engin Altan Düzyatan'ı aynı zamanda reklam filmlerinde sık sık görüyorduk. Milli maç nedeniyle ara verilen ligde bu hafta zorlu maçlar oynanacak. Bu akşamın çok önemli müsabakası olan Konya – Beşiktaş mücadelesi hakikaten puan cetvelini de bir hayli etkileyecek. 21 puana sahip Sivas ile 18 puana sahip Beşiktaş arasındaki 3 puan fark bakalım bu haftanın sonunda ne olacak. Galatasaray galibiyetiyle başlayan 3 maçlık kazanma serisi ve 3'er puanlar ülkemizin en iyi teknik adamlarından Abdullah Avcı öncülüğünde Konya'da devam edeceğini düşünüyorum. Sevgi ile kalın…