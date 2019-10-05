İsmi gibi ‘’Ani” bir şekilde aramızdan ayrıldı

Sevgili okuyucularım hakikaten çok üzüntülü bir haftayı geride bıraktım… Büyükada'da 1979'da tanışıp çok yakın çocukluk arkadaşım Ani Manok Kazancıoğlu'nu 54 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum… Hakikaten 40 yıllık arkadaşım, çok başarılı bir iş kadınıydı… Lozan'da eğitim alıp, L'Alliance Superieur, Sorbonne bitiren ve çok önemli işlere imza atan Ani Manok Kazancıoğlu ülkemizin en önde giden, gayrimenkul yatırım şirketlerinde başdanışmanlık görevlerini üstlenmiş çok değerli bir kardeşimdi… 40 yıllık dostluğumuz hiçbir zaman bozulmadı… 25 gün evvel Kanada, Vencouver'a “Oğlum Burak'ın yanına gidiyorum” diye aradığında çok iyiydi… Burak çocuklarımla aynı ünüversitede okuduğundan dolayı birşey istiyor musun soruları hala kulaklarımda çınlıyor… Sohbet ettik biraz ekonomiden bahsettik… Sonra hoşçakal dedik… Bilemezdik sapasağlam Ani'nin Kanada Vencouver'de fenalaşıp 5 gün içerisinde acilen Türkiye'ye geri dönüp hayatını kaybedeceğini… Dünyada 1 milyonda bir olacak bir hastalık sebebiyle yaşamını yitirdi… Geriye 35 yıllık gözü yaşlı hayat arkadaşı Arda ve iki çocuğunu bırakarak… Nur içinde yat mekanın cennet olsun kardeşim…

Kanal D'de yepyeni bir program başlıyor… Her sabah Seda Akgül ve Hakan Ural sabah kuşağında farklı konularda düşüncelerini bidirecek… İkili uzun yıllardır yorumculuk yapıyor özellikle Seda Akgül sunduğu yarışma programlarında ön plana çıkmıştı… Seda aslında TV8'in 2003/2008 yılları arasındaki ana haber spikeriydi… Ankara kökenli Seda hafta sonu sabah haberlerini de sundu… Bir dönem de yine hafta içi her sabah haberleri ile izleyicisi karşısına çıktı… 2. Sayfa bu arada 11.00 ile 13.00 arasında yayınlanacak. Çok başarılı reytingler alan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi magazine yön veren televizyoncular olarak biliniyorlar… Dizilerin rekabeti bu yıl da tam gaz devam ediyor. Özellikle Fox'un yeni dizisi Mucize Doktor aldığı yüksek reytinglerle herkesi şaşırtıyor… Doktor kelimesi bile insanımızda reyting yapıyor ne de olsa sağlık en önemlisi…

Sevgi ile kalın…