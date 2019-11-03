Sevgili okuyucularım, ekim ayında start alan FOX'un yeni dizisi ‘Kurşun' çok güzel bir reyting performansı ile başladı. 1970'lerde geçen senaryoda öğlenleri savcı hukuk adamı, akşamları ise mesleğine tezat bir konumda olan Marlon Kemal'den esinlenilmiş. ‘Diriliş Ertuğrul'da oyunculuğun zirvesine çıkan Engin Altan Düzyatan, ‘Kurşun' dizisinde savcıyı canlandırıyor. Kardeşini öldüren Ali'yi asma sahnesi hakikaten nefesleri kesti. Burçin Terzioğlu'nun da başrolünde olduğu dizi çarşamba akşamları reyting karnesinin zirvesine rekabet getirecek. ‘Diriliş Osman'ın çarşamba akşamları ATV'de yayınlanacağını düşünecek olursak birde TRT1 ekranında ‘Benim Adım Melek' ve çarşambanın iddialı dizisi Kanal D'de yayınlanan ‘Afili Aşk'ı da hesaplarsak, gerçekten reyting karnesinin ne olacağını merak edeceğiz. ‘Kurşun' dizisi Beykoz'da çekilirken eski İstanbul'u hatırlamış oluyoruz. Babası sinemanın mutfağından geldiği için Burçin de dizi setlerinde büyüdü. Oyunculuğu nerdeyse ezbere bilen Burçin Terzioğlu iddia ediyorum, bu dizi ile birlikte ekranların bir numaralı yıldızı olacak. Diziler bu yıl ekranlarda hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Star TV'de yayınlanan ‘Çocuk' dizisi kadınlar tarafından çok tutuldu. Ceyda Ateş'in oyunculuğu ve güzelliği dikkat çekerken senaryonun akıcılığı da seyirciyi ekrana bağladı. Spor ekranında Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında önemli bir galibiyetini gördük. Kartal'a geldiği günden bu yana şanssız günler yaşayan ülkemizin başarılı hocası Abdullah Avcı hakikaten önemli bir 3 puan aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte başarı yolunu da açmış oldu. Bugün Antalya deplasmanında saat 20.00'deki maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan siyah beyazlı oyuncular yeni başkanla puan cetvelinin üst sıralarına çıkmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarının kanaatini taşıyorum. Kasım ayı geldi havalar soğudu ekranlar tam teşekküllü bir şekilde izleyiciye kalırken ekranlarda seviyeli projelerle yeni yetişen nesillere örnek olmsını dileyerek sevgi

ile kalın diyoruz…