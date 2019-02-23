Sevgili okuyucularım, Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrolünde oynadığı ‘Kuzgun' dizisi çarşamba akşamı büyük bir performans yakalayıp AB kategorisinde 4. oldu. Bilindiği gibi çarşamba akşamları dizilerin adeta rekabet yaşadığı en zor günlerden biri.TRT1'de ‘Diriliş Ertuğrul', ATV'de ‘Sen Anlat Karadeniz', FOX'ta ise Erkan Petekkaya'nın başrolünde olduğu ‘Vurgun' dizisi olmasına rağmen, ‘Kuzgun' daha 2. bölümünde hem ‘Sen Anlat Karadeniz'i hem de ‘Vurgun' dizilerini geride bırakarak Star TV'yi AB kategorisinde prime time'da çarşamba akşamı TRT1 'den sonra ikinci kanal yapmayı başardı. Barış Arduç hakikaten bu rolünde üstesinden gelmeyi başardı. Burcu Biricik ise derin mavi gözleriyle gerçekten çok iyi oynuyor. Fenerbahçe – Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa'ya veda edip sadece ligde mücadelesini bu yıl sürdürecek. Hakikaten Fenerbahçe taraftarı bu yıl en zor yıllarını geçiriyorlar. Sarı lacivertli vefakar taraftar takımını bu zor günlerde yalnız bırakmıyorlar. Hafta içi ekranların sevilen ismi Nursel, önümüzdeki hafta Star TV ekranında hafta içi her gün 12.45'te izleyiciyle buluşuyor. Sağlıktan yemeğe birçok konuyu işleyecek olan Nursel'în sempatik tavırları hep ilgi toplamıştır.

Nursel, seyircinin sağlıkta bilmediklerini önemli konuklarla ‘Nursel'in Konukları' programında izleyicisine aktaracak. Geçtiğimiz akşam 5.3 şiddetindeki Çanakkale depremini yaşayan vatandaşlara da bu köşemden geçmiş olsun diyorum. Sevgi ile kalın.