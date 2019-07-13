Yaz dizileri çok iyi başladılar

Sevgili okuyucularım,

Son günlerin en çok konuşulan yarışma programlarından ‘Güven Bana'nın başarılı sunucusu Müge Anlı'yla biraz söyleştik. Yarışmada bilinmeyen kolay soruların nedenini öğretmen kızı olan Anlı'yla biraz istişare ettik. Kendisi eğitim sisteminin tekrar gözden geçirilmesini yaptığımız söyleşide vurguladı. Sabah programlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı'nın sunduğu bu programla bu tarz bilgi yarışmalarına aslında yeni bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Yarın Bursa Nilüfer'de kadınlar büyük beden mankenlik yarışmasını sunacağım. İsmet Vural ve Melis Begüm Pekaslan organizasyonunda gerçekleşecek yarışmanın jürisinde ülkemizin popüler mankeni Tuğba Özay ve Muammer Ketenci gibi isimler bulunuyor. Dijital platform üstünden katılımların gerçekleştiği yüzbinlerce büyük beden kadın arasından ilk 12'ye kalan finalistler yarın kıyasıya yarışacaklar. Bakalım ‘Tuvid XXL Büyük Beden' yarışmasının galibi kim olacak. Kanal D'nin yeni dizisi ‘Afili Aşk' reyting listesinde çok iyi gidiyor. Hakikaten yaz dizileri de artık sezon dizilerini nerdeyse aratmıyor. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk ve Altan Erkekli'nin başrollerini paylaştığı dizi başarısını sürdüreceğini düşünüyorum. Son günlerde internette 1 milyon 400 bin dinlenen Karadenizli sanatçı ‘Herem Fenomen' parçasıyla büyük ilgi görüyor. İnternet artık gençlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sevgi ile kalın…