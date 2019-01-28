-Özlem ve bağlılıkla-
Tüm değerlerimizin özeti, temsilcisi
Gökgürültülerini andırırdı gür sesi.
Kurtarıcı, kurucu, tarihte yoktur eşi
Kutsal Türkiye'mizin
hiç batmayan güneşi.
Ülkemin aydınlığı, ay'la yıldız nakışı
Eşitliğin kaynağı, çağdaşlığın yarışı.
Yüreğimizin gücü,
hiç sönmeyen ateşi
Şimşekler, yıldırımlar,
fırtınaların eşi.
Soyumun, namusumun,
onurumun simgesi
Özgürlüğün, barışın,
inancın güvencesi.
Ulusal yapımızın özgün,
örnek temeli
Her koşuda hep önde,
atı rüzgâr yeleli
Bilimin ışıldağı öğretmenler,
okullar Barajlar, stadyumlar,
fabrikalar ve yollar
Atılımlar peş peşe
ülkemiz atladı çağ
Tarlalar başak dolu,
her yer oldu bahçe, bağ
İnsanlık kavramının
örnek, gerçek kanıtı
Üstün niteliklerle en
görkemli anıtı.
Uygarlığın, dostluğun,
kardeşliğin bayrağı
Bilim, sanat, sporun
güvenli dayanağı.
Bakışları gökyüzü,
konuşması yanardağ
İlkeleriyle geldi ülkemize Yeniçağ.
İnsanlık değerleri tutumuyla ün saldı
Türk kimliği O'nunla
gerçek anlamı aldı.
ATATÜRK, güneşimiz,
adımız, andımızdır
Göklerin yansıması,
gölgesiz yankımızdır.
İlkeleri ulusun ışıklı yollarıdır
Yurdumu kucaklayan
çelikten kollarıdır.
Ne denizde dalgalar,
ne gökteki yıldızlar
Aşamaz kimse O'nu,
bakışlarında kor var.
Rüzgâr yeleli atlar
O'nunla birer kartal
Şimşeklerle yarışır,
ufuklar O'nunla al.
Bir eşi gelmiş değil,
benzeri yok dünyada
Her yönüyle çok seçkin,
her konuda en başta.
Söylevleri ateşli, buyrukları açılım,
Adımları çağdaşlık,
doğrultusu atılım.
TÜRK'leri, TÜRKİYE'yi
yüceltti devrimlerle
Ulusal bilincimiz insanlıkla en önde.
Bağımsızlık, özgürlük,
ulusal egemenlik
Uygarlık, soylulukla
nice sorunu yendik.
Eğitim koşusunda
kadın-erkek hepimiz
Bilim, kültür, sanatla
donandı illerimiz.
Altıok çevremizi barışla aydınlattı
Gençlerimiz sporla
yaşama renkler kattı.
Tanım, ölçü yetersiz
sevgi ve saygımıza
Onur verdi, şan verdi,
can kattı canımıza.
ATATÜRK hep yaşıyor,
bizi de yaşatıyor
Özlemi yürekleri alev alev yakıyor.
Yekta Güngör ÖZDEN