-Özlem ve bağlılıkla-

Tüm değerlerimizin özeti, temsilcisi

Gökgürültülerini andırırdı gür sesi.

Kurtarıcı, kurucu, tarihte yoktur eşi

Kutsal Türkiye'mizin

hiç batmayan güneşi.

Ülkemin aydınlığı, ay'la yıldız nakışı

Eşitliğin kaynağı, çağdaşlığın yarışı.

Yüreğimizin gücü,

hiç sönmeyen ateşi

Şimşekler, yıldırımlar,

fırtınaların eşi.

Soyumun, namusumun,

onurumun simgesi

Özgürlüğün, barışın,

inancın güvencesi.

Ulusal yapımızın özgün,

örnek temeli

Her koşuda hep önde,

atı rüzgâr yeleli

Bilimin ışıldağı öğretmenler,

okullar Barajlar, stadyumlar,

fabrikalar ve yollar

Atılımlar peş peşe

ülkemiz atladı çağ

Tarlalar başak dolu,

her yer oldu bahçe, bağ

İnsanlık kavramının

örnek, gerçek kanıtı

Üstün niteliklerle en

görkemli anıtı.

Uygarlığın, dostluğun,

kardeşliğin bayrağı

Bilim, sanat, sporun

güvenli dayanağı.

Bakışları gökyüzü,

konuşması yanardağ

İlkeleriyle geldi ülkemize Yeniçağ.

İnsanlık değerleri tutumuyla ün saldı

Türk kimliği O'nunla

gerçek anlamı aldı.

ATATÜRK, güneşimiz,

adımız, andımızdır

Göklerin yansıması,

gölgesiz yankımızdır.

İlkeleri ulusun ışıklı yollarıdır

Yurdumu kucaklayan

çelikten kollarıdır.

Ne denizde dalgalar,

ne gökteki yıldızlar

Aşamaz kimse O'nu,

bakışlarında kor var.

Rüzgâr yeleli atlar

O'nunla birer kartal

Şimşeklerle yarışır,

ufuklar O'nunla al.

Bir eşi gelmiş değil,

benzeri yok dünyada

Her yönüyle çok seçkin,

her konuda en başta.

Söylevleri ateşli, buyrukları açılım,

Adımları çağdaşlık,

doğrultusu atılım.

TÜRK'leri, TÜRKİYE'yi

yüceltti devrimlerle

Ulusal bilincimiz insanlıkla en önde.

Bağımsızlık, özgürlük,

ulusal egemenlik

Uygarlık, soylulukla

nice sorunu yendik.

Eğitim koşusunda

kadın-erkek hepimiz

Bilim, kültür, sanatla

donandı illerimiz.

Altıok çevremizi barışla aydınlattı

Gençlerimiz sporla

yaşama renkler kattı.

Tanım, ölçü yetersiz

sevgi ve saygımıza

Onur verdi, şan verdi,

can kattı canımıza.

ATATÜRK hep yaşıyor,

bizi de yaşatıyor

Özlemi yürekleri alev alev yakıyor.

Yekta Güngör ÖZDEN