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Son dakika… 176 kişi ölmüştü: Raporlar oldukça endişe verici!

İngiltere'de hükümet sözcüsü Tahran'da havalandıktan kısa bir süre sonra düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayollarına ait uçakla ilgili soruşturmanın şeffaflık içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

19:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… 176 kişi ölmüştü: Raporlar oldukça endişe verici!

Reuters’ta yer alan habere göre, hükümet sözcüsü, Başbakan Johnson’ın soruşturmayla ilgili, “Şeffaflık ve güvenilirlikle yürütülmeli” çağrısında bulunduğunu açıkladı.

“RAPORLAR OLDUKÇA ENDİŞE VERİCİ”

Uçağın terörist bir saldırının hedefinde olup olmadığı sorusuna ise İngiliz sözcü, “Bu konuda spekülasyon oluşturmak istemiyorum ancak gördüğümüz raporlar oldukça endişe verici” yanıtı verdi.

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RUHANİ, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,  Tahran’da düşen uçakla ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonla görüştü. Zelenskiy görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Ruhani, Ukraynalı uzmanların gerekli tüm verilere anında erişim sağlayacağını vurguladı” dedi.

DÜŞEN UÇAKTA 3 İNGİLİZ DE VARDI

Önceki gün Tahran’daki İmam Humeyni Havaalanı’ndan kalkan ve içerisinde 176 kişinin bulunduğu Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait uçak, kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

Düşen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı ile 9 mürettabat bulunuyordu.

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Son güncelleme: 20:00 09.01.2020
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