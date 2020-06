A tipi kan grubu olanlar coronayı daha şiddetli yaşayabiliyor iddiası

Bazı genetik faktörlere bağlı olarak, A tipi kan grubuna sahip olanların corona virüsü hastalığını daha şiddetli geçirebileceği öne sürüldü.

Avrupalı araştırmacılar The New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde önemli bir iddiayı dile getirdi.

Araştırmaya göre A grubu kana sahip olan kişiler bazı genetik etkenlerin de işin içine girmesiyle corona virüsüne bağlı semptomlar ve hastalıkları daha şiddetli yaşayabiliyor.

SIFIR GRUBUNDAKİLER YÜZDE 35

A kan grubunda coronaya yakalananların yüzde 45’inin diğer kan gruplarına göre hastalığı daha şiddetli yaşadığı belirtilen araştırmada sıfır kan grubundakilerin ise yüzde 35 oranında daha az şiddetli hastalığı geçirdiği ifade edildi.

The Guardian gazetesinin de internet sitesinde yer verdiği araştırma 4 bin hastanın genlerinin analiz edilmesi sonucu ortaya çıktı.