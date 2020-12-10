AB Liderler Zirvesi öncesinde FT’den Türkiye yorumu: AB’nin diğer başağrısı

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Türkiye’ye yaptırımın da masada olduğu AB Liderler Zirvesi bugün oldukça zorlu geçecek. Reuters haber ajansının dün “son dakika haberi” şeklinde servis ettiği AB Liderler Zirvesi taslak metninde Türkiye’ye “hedefli yaptırım” maddesi gündeme gelirken İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Financial Times durum değerlendirmesi yaptı.

Financial Times yazarı David Gardner Ankara-Brüksel hattında yaşananları kaleme aldığı yazısında “AB’nin bir diğer başağrısı Türkiye” başlığını kullandı. Gardner, “Avrupa Konseyi’nin bu hafta Brexit ve AB bütçesi gibi çok büyük sorunları var fakat zirvenin bir diğer önemli zorluğu ise Türkiye ile bloğun ilişkisinin incelenmesi. Bu uzun ve yıpratıcı birliktelik iki tarafın da yaratıcı diplomatlara ihtiyacı vardı fakat son 5 yılda Türkiye’nin genel olarak batıyla ilişkisinde olduğu gibi çökmenin eşiğinde. Avrupalı liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu yüzden suçluyor. AB aslında bir aralar fevkalade olan seviyeden vazgeçti” yorumunu yaptı.

“AB FIRSATÇI DAVRANDI”

Gardner AB ülkelerinin Türkiye’nin üyelik sürecinde sürekli yeni engeller çıkardığını da hatırlatırken, “AB, Türkiye’yi çok büyük, çok yoksul ve her ne kadar direkt söylemeseler de çok Müslüman buluyordu. Stratejik bir nirengi noktası olması yerine AB, Türkiye’nin bütün batılı noktalarının kopmasına yardımcı oldu. AB sürekli bir sıcak bir soğuk davrandı ve 2016’da Suriyeli mülteciler konusunda fırsatçı bir şekilde yaklaştı. Ankara bu anlaşmadan gümrük birliğinde bir düzenleme ya da vize serbestisi istese de bunlar artık konuşulmuyor” dedi.

“TÜRKİYE ZORLU BİR MÜŞTERİ”

Gardner, “Türkiye zorlu bir müşteri. NATO üyesi ama Rusya’dan hava savunma sistemi satın alıyor. G20 üyesi ama Hamas’ı ağırlıyor. Bu sadece Erdoğan yüzünden olmadı. AB, Türkiye’nin en önemli köprüsüydü. AB’nin halen bu ilişkiyi kaldırma gücü var. Türkiye’den ticaret ve yatırımın yarısından fazlası Avrupa ile ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri bu yıl İsrail ile normalleşmeye başladığın Türkiye de İsrail ile uzun yıllar süren düşmanlığını gidermeye çalıştı. Sayın Erdoğan’ın yüksek sesle konuşması ve saldırgan tutumu güçlükle göz ardı edilebilir fakat Türkiye’nin halen Batı ile iyi ilişkisi olan Müslüman ülke olmasına dair işaretler var. AB ve batı bu işaretleri görmeli ve budan faydalanmalı” ifadesini kullandı.

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