AB zirvesinde davetsiz misafir… Bir anda toplantıya daldı! Bakanlar şaştı kaldı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünyayı etkisi altına aldı. Şimdiye dek 58 milyon kişiye bulaşan, 1.3 milyondan fazla insanın da ölümüne yol açan virüs hayatın akışını derinden sarstı.

İş ve eğitim hayatı da bundan nasibini alırken, milyonlarca öğrenci ve çalışan, derslerini ve işlerini bilgisayar başından yürütmek zorunda kaldı.

Kriz öyle bir boyuta ulaştı ki uluslararası siyasette de yeni çözümler devreye girdi. Diplomatik toplantıların birçoğu online olarak yapılmaya başlandı. Ancak kritik bilgilerin paylaşıldığı bu toplantıların güvenli olup olmadığı tartışmalarını alevlendirecek bir olay yaşandı.

AB ülkelerinin Savunma Bakanları, dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in başkanlığında bir toplantı düzenledi. Ancak online olarak düzenlenen toplantının davetsiz bir misafiri vardı. Hollandalı gazeteci Daniel Verlaan, bakanlar görüşmeye devam ettiği sırada toplantının ortasına daldı.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld’in Twitter’da paylaştığı fotoğrafta Zoom toplantısına ait kullanıcı adı ve şifre detaylarını fark eden Verlaan, giriş yapmayı başararak bir anda ekranda belirdi. Önce büyük bir şaşkınlık sonra gülüşmelerin yaşandığı o anlarda Borrell ve Verlaan’ın diyaloğu dikkat çekti.

‘GİZLİ BİR KONFERANSA DALDIN’



Borrell, “Gizli bir konferansın içine daldığının farkında mısın? Bunun kriminal bir suç olduğunu biliyorsun değil mi? Polisler gelmeden çıksan iyi olur” dedi. Borrell’in sözlerini gülerek karşılayan Verlaan ise, “Evet, özür dilerim. Ben Hollanda’dan bir gazeteciyim. Konferansınızı böldüğüm için üzgünüm” dedikten sonra oturumdan ayrıldı.