ABD Adalet Bakanı William Barr: “Seçimlerde hile yok”

Barr açıklamasında “bugüne kadar seçim sonuçlarının farklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak boyutta bir sahtekarlık görmedik” dedi.

Trump'ın daha önce Adalet Bakanlığının ve FBI'ın seçimleri incelemediğine dair şikayetinden sonra gelen bu açıklama seçimlerden bu yana devam eden dava sürecinde Trump destekçilerinin Trump'ın yanından uzaklaşmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor.

Daha önce de Senato çoğunluk lideri olan Senator Mitch McConnell gelecek yıl Biden’ın Beyaz Saray'da olacağını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Trump'ın ve Trump'ın seçim kampanyasının avukatlığını sürdüren Rudolph Giuliani e-posta yolu ile yaptığı yazılı açıklamada “Adalet Bakanına büyük bir saygıyla diyorum ki fikrim sistematik şekilde gerçekleşen sahtekarlık ile ilgili delillere ve bilgilere dayanmıyor” dedi. (İHA)