Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Adalet Bakanı William Barr: “Seçimlerde hile yok”

ABD Adalet Bakanı William Barr, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının seçimler ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte bir sahtekarlık ile karşılaşılmadığını belirtti.

Güncellenme: 04:56, 02/12/2020
Haberler Dünya
ABD Adalet Bakanı William Barr: “Seçimlerde hile yok”

Barr açıklamasında “bugüne kadar seçim sonuçlarının farklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak boyutta bir sahtekarlık görmedik” dedi.

Trump'ın daha önce Adalet Bakanlığının ve FBI'ın seçimleri incelemediğine dair şikayetinden sonra gelen bu açıklama seçimlerden bu yana devam eden dava sürecinde Trump destekçilerinin Trump'ın yanından uzaklaşmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor.

Daha önce de Senato çoğunluk lideri olan Senator Mitch McConnell gelecek yıl Biden’ın Beyaz Saray'da olacağını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Trump'ın ve Trump'ın seçim kampanyasının avukatlığını sürdüren Rudolph Giuliani e-posta yolu ile yaptığı yazılı açıklamada “Adalet Bakanına büyük bir saygıyla diyorum ki fikrim sistematik şekilde gerçekleşen sahtekarlık ile ilgili delillere ve bilgilere dayanmıyor” dedi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirTrump seçimden sonra ilk kez bu kadar net: Sarayı terk edeceğimTrump seçimden sonra ilk kez bu kadar net: Sarayı terk edeceğim
ABD Adalet Bakanı beyaz Beyaz Saray dava Donald Trump Hile seçim
Yayınlanma Tarihi:03:45,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more