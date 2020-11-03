ABD’de ilk zafer: Sandıktan Biden çıktı

ABD’de aylardır süren geri sayım bitti ve Başkanlık seçimleri için kritik gün geldi çattı. Donald Trump ve Joe Biden’ı karşı karşıya getiren seçimlerde halk bugün sandık başına gidiyor.

Corona virüsü nedeniyle bu yıl erken oy verme işlemi ve posta yoluyla oy gibi seçenekler de büyük önem kazandı. Şimdiye dek 98 milyon seçmenin bu şekilde oyunu kullandığı belirtiliyor.

Oldukça tartışmalı geçmesi beklenen ve sonuçların Yüksek Mahkeme’ye taşınması ihtimali de sıkça dillendirilen seçimle ilgili bir klasik gerçekleşti. New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch kasabası, yerel saatler gece yarısını geçtikten sonra sonuçları ilk açıklayan yer oldu.

2016’DA DA CLINTON



Kanada sınırındaki kasabada yalnızca 5 seçmen oy kullandı. Oyların tamamını Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Böylelikle uzun seçim maratonundaki ilk zafer Biden’ın oldu.

2016 seçimlerinde 8 oyun kullanıldığı kasabada zafer yine Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’ın olmuştu.

İKİNCİ SANDIKTA TRUMP



Eyallette seçim sonuçları belli olan ikinci nokta ise Millsfield oldu. Gece yarısı oylaması geleneğinin 60. yılını kutlayan kasabaya Trump damga vurdu. Sandıktan çıkan 21 oydan 16’sını Trump, 5’ini ise Biden aldı.

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