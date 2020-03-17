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Acı haberi açıkladı: Maalesef bende de corona virüsü var

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Game Of Thrones'un (Taht Oyunları) ünlü oyuncusu Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı.

Tayfun HOPALI / ABD
06:49 -
Haberler Dünya
Acı haberi açıkladı: Maalesef bende de corona virüsü var

Norveç'de yaşayan ünlü aktör Kristofer Hivju  testlerin pozitif çıkması üzerine kendisinin ve ailesinin başkalarını korumak için tecrit altına alındığını açıkladı.

Hivju “Bugün, COVID19, corona virüsü için testlerin pozitif çıktığı için üzgünüm. Ailem ve ben evde uzun süre kendimizi tecrit ediyoruz. Sağlığımız iyi, sadece hafif soğuk algınlığı semptomları var. İnsanları ellerini yıkayarak, diğerlerinden mesafelerini koruyarak, sadece virüsün yayılmasını önlemek için elinizden geleni yapmaya çağırıyorum. Çünkü bu virüsün kime bulaşacağı belli değil ve daha yüksek risk altında olan insanlar var. Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın” dedi.

Corona Game Of Thrones Instagram Norveç soğuk algınlığı Türkiye
Son güncelleme: 06:50 17.03.2020
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