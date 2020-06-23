Akılalmaz corona olayı: Hasta olan eşini terk etti, iyileşince geri dönmek istedi

Bangladeş'te yaşanan olay ülkede gündem oldu. Çalışmak için memleketi Rajapur'dan başkent Dakka’da giden ismini açıklamayan bir Bangladeşlide corona virüsü tespit edilmesinin ardından şahıs memleketine döndü. Eşi ile yaşadığı eve giden Bangladeşliye ikinci şok eşinden geldi. Corona ile mücadele eden Bangledeşli adam, eşi Samira tarafından terk edildi. “Sen corona virüse yakalandın, seninle kalarak ölemem. Tek başına öl” diyen Samira eşini terk ederek babasının evine döndü.

“BABA EVİNDE KALMAYA DEVAM ET”

Eşi Samira’nın geri dönmesini isteyen genç adamın çabaları sonuçsuz kaldı. Tedavi sürecini tamamlayarak iyileşen Bangladeşli adam, eşini arayarak haber verdi. Genç adam, iyileştiği için kendisine geri dönmek isteyen eşi Samira’yı “Sen sadece benim iyi günlerimde karımsın. Yaşadığım zor günlerde beni terk ettin. Artık kaldığın baba evinde kalabilirsin” diyerek kabul etmedi.

Bangladeşli adam, coronayı yenmesinin ardından soluğu adliyede aldı. Eşine boşanma davası açan Bangladeşli adam tek celsede eşinden boşandı.

Öte yandan, olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar eşini affetmesi gerektiğini, bazıları ise adamın doğru olanı yaptığını savundu.