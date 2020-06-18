Alman hükümetinde Türk düğünü çatlağı

Almanya’da corona virüsü açılımları için Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları yeniden görüşmeye başladı. Bu kez, video konferans yerine yan yana odalarda yaklaşık üç saat süren görüşmeler gerçekleşti.

Görüşmede, mesafe- maske ve hijyen kurallarının devamı konusunda bir problem yaşanmadı. Okulların, yeni dönemde normal takvimine göre açılması kararlaştırıldı. Ancak, kalabalık eğlenceler ve dolasıyla Türk düğünleri konusunda eyaletlerde çatlak çıktı.

EYALETLER FARKLI GÖRÜŞTE

Bu konuda, en çok Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, “1 Eylül'de başlatalım” teklifi getirdi. Teklifte, büyük toplantı, şenlik ya da eğlence yerlerinin yeterli oturma yeri sayısı göstermesi, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, mesafenin kontrol edilebilirliği, giriş çıkışlarda maske şartı da yer aldı.

Teknik şartlara diğer eyaletler de onay verdi ancak, Baden Württemberg Eyaleti, büyük toplantı ve eğlencelerin yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE NET İFADE

Bavyera Eyalet Başbakanı Söder ise, bu konuda eyaletlerin esnek olmasını önerdi. Sonuç bildirgesinde ise, “Büyük toplantılar, eğlenceler eğer belirlenen korona şartları yerine getirilemiyorsa, en geç 2020 sonuna kadar ertelenir” hükmü yer aldı.

Böylece Türk düğünlerine 1 Eylül itibarıyla kapılar aralanmış oldu.