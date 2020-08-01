Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanlar sokaklara döküldü ve corona önlemlerini protesto etti!

Almanya'nın başkenti Berlin'de on binlerce kişi corona virüsü önlemlerine karşı yürüdü. Göstericiler protesto gösterisi boyunca maske takmazken bir gösterici, "Bizi köleleştiren maskeleri çıkarmalıyız" ifadesini kullandı.

20:19 -
Haberler Dünya
Almanlar sokaklara döküldü ve corona önlemlerini protesto etti!

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, yürürlükteki corona virüsü önlemlerini protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Büyük çoğunluğu maskesiz olan protestocular, alınan önlemlerin hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği görüşünü dile getiriyor.

Göstericiler tedbirlere tepki olarak maske takmadı. Reuters

AŞI KARŞITLARI DA GÖSTERİDEYDİ

Polis yetkililerine göre 17 bin kişi civarında katılımcı arasında aşı karşıtlarının yanında küçük bir grup aşırı sağcının da olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan protestoculardan biri “Demokrasiye dönüş talep ediyoruz. Bizi köleleştiren maskeleri çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Almanya’da iki yüz bin kişi Covid-19 hastalığına yakalandı, bine yakın kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERAlmanya'da seçmen yaşı tartışması: 16'ya düşürülsünAlmanya'da seçmen yaşı tartışması: 16'ya düşürülsün
Almanya Corona Haber Polis protesto seçim
Son güncelleme: 20:25 01.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more