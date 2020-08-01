Almanlar sokaklara döküldü ve corona önlemlerini protesto etti!

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, yürürlükteki corona virüsü önlemlerini protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Büyük çoğunluğu maskesiz olan protestocular, alınan önlemlerin hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği görüşünü dile getiriyor.

AŞI KARŞITLARI DA GÖSTERİDEYDİ



Polis yetkililerine göre 17 bin kişi civarında katılımcı arasında aşı karşıtlarının yanında küçük bir grup aşırı sağcının da olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan protestoculardan biri “Demokrasiye dönüş talep ediyoruz. Bizi köleleştiren maskeleri çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Almanya’da iki yüz bin kişi Covid-19 hastalığına yakalandı, bine yakın kişi hayatını kaybetti.