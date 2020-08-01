Almanya’da seçmen yaşı tartışması: 16’ya düşürülsün

Almanya’da muhalefetteki Yeşiller Partisi, federal seçimlerde seçme yaşının 16’ya düşürülmesi için mecliste bir inisiyatif başlattığını açıkladı. Yeşiller Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Britta Haßelmann, konuyla ilgili hazırladıkları kanun tasarısını yaz tatili bittikten sonra meclise sunacaklarını açıkladı.

Kanun tasarısında Yeşiller, demokrasinin katılımla yaşadığını vurgulayarak gençlerin yaratıcılıkları, esneklikleri ve cesaretleriyle toplumsal değişime büyük katkı sunacağına işaret etti. Bu nedenle gençlere seçme hakkı verilmesini savunan Yeşiller, bunun gençler için önemli bir demokrasi tecrübesi olduğunun da altını çizdi.

Yeşiller Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Britta Haßelmann da Twitter’da yaptığı paylaşımda, “16 yaşında seçmen olabilmek için pek çok iyi neden var: Gelişmelere müdahil olmak, bir şeyleri değiştirmek, siyasete daha çok katılım. Yeşiller olarak federal meclise yasa tasarısı sunduk” diye yazdı.

SPD VE SOL PARTİ’DEN DESTEK

Muhalefetten Yeşiller’in bu önerisine federal hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) destek geldi. Federal Aile Bakanı SPD’li Franziska Giffey, 16 yaşındaki gençlerin seçimlerde sorumluluk üstlenmiş bireyler olarak karar verebilecek yetenekte olduklarını söyledi ve onlara bu şansı tanımak gerektiğini savundu.

Sol Parti’nin lideri Katja Kipping de “16 yaşındaki gençlere seçme hakkı vermenin tam zamanı” diye konuştu ve 16 yaşındakilerin 18 yaşındaki gençlerden daha az bilgili veya daha az ilgili olmadığı vurgusunu yaptı.

HRİSTİYAN BİRLİK VE AfD KARŞI



Seçme yaşının düşürülmesi talebine federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik’ten itiraz geldi. Hristiyan Birlik’i oluşturan küçük ortak Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Genel Sekreteri Markus Blume, seçme yaşının reşitliğe ulaşma yaşıyla aynı olmasının doğruluğunun yıllardır tecrübe edildiğini ileri sürerek 16’ya düşürülmesine karşı çıktı.

Cezai ehliyetin, sürücü ehliyeti almanın ve diğer hak ve yükümlülüklerin reşit olma yaşı olan 18’e bağlı olduğuna da işaret eden politikacı, seçme hakkının demokrasinin en önemli ölçütü olduğunu ifade ederek yaşın 16’ya indirilmesinin tutarsızlığa yol açacağını savundu.

Seçmen yaşının 16’ya düşürülmesine sağ popülist, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) de karşı çıkıyor. Hür Demokrat Parti FDP) ise seçmen yaşının 16 olması konusunda kendi içinde uzlaşma sağlayabilmiş değil. Almanya’da araştırmalar ise gençlerin bu partilere sempatisinin çok düşük olduğunu ortaya koyuyor.

DÖRT EYALETTE SEÇMEN YAŞI 16

Almanya’da federal meclis seçimleriyle pek çok eyalet parlamentosu seçiminde yaş sınırı 18. Bremen, Brandenburg, Hamburg ve Schleswig-Holstein eyalet parlamentosu seçimlerinde ise gençler 16 yaşından itibaren oy kullanabiliyor. Bazı diğer eyaletlerde ise 16 yaşından itibaren oy hakkı gençlere sadece yerel seçimlerde tanınıyor. (DW Türkçe)