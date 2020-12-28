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Almanya’da 8 kişiye 1 doz yerine yanlışlık 5 doz corona aşısı yapıldı

Almanya'da corona virüsü salgınına karşı öncelikle yaşlı bakım merkezleri, yaşlı yurtları ve bunların bakım personeli aşılanıyor. Bir bakım merkezindeki 8 bakıcıya 1 doz yerine yanlışlıkla 5 doz aşı yapıldı. Konuyla ilgili BioNTech'ten de açıklama geldi.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 23:37, 28/12/2020
Haberler Dünya
Almanya’da 8 kişiye 1 doz yerine yanlışlık 5 doz corona aşısı yapıldı

Ülkede 8 kişiye 1 doz yerine 5 doz aşı yapılması paniğe neden olurken aşının tuzlu su ile inceltilmeden ya da aşının konulduğu küçük şişelerdeki fazlalıkların dikkate alınmadığı iddia edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Fazla doz aşı yapılan 4 kişi hastaneye kaldırılırken diğer kişilerde de ağır grip semptomları olduğu aktarıldı.

Öte yandan konuyla ilgili BioNTech tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* Fazla doz aşı uygulaması birinci faz denemelerinde uygulandı, aşırı reaksiyonlar görülmedi.

* Bir aşıda 30 mikrogram aşılama malzemesi oluyor. Ancak 100 mikrograma kadar uygulandığında aşırı semptomlar olmadı.

* Grip benzeri semptomlar ve lokal reaksiyonlar, doza bağlı oluyor ve genellikle hafif ya da orta şiddette geçiyor.

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