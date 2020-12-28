Almanya’da 8 kişiye 1 doz yerine yanlışlık 5 doz corona aşısı yapıldı

Ülkede 8 kişiye 1 doz yerine 5 doz aşı yapılması paniğe neden olurken aşının tuzlu su ile inceltilmeden ya da aşının konulduğu küçük şişelerdeki fazlalıkların dikkate alınmadığı iddia edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Fazla doz aşı yapılan 4 kişi hastaneye kaldırılırken diğer kişilerde de ağır grip semptomları olduğu aktarıldı.

Öte yandan konuyla ilgili BioNTech tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* Fazla doz aşı uygulaması birinci faz denemelerinde uygulandı, aşırı reaksiyonlar görülmedi.

* Bir aşıda 30 mikrogram aşılama malzemesi oluyor. Ancak 100 mikrograma kadar uygulandığında aşırı semptomlar olmadı.

* Grip benzeri semptomlar ve lokal reaksiyonlar, doza bağlı oluyor ve genellikle hafif ya da orta şiddette geçiyor.