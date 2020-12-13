Almanya’da ani Covid-19 kapanması: Camilere ön izin şartı

Almanya’da bir türlü günlük 20 binlerin altına inmeyen corona virüsü vakaları ve artan ölüm oranları nedeniyle yeniden “tam kapanma” kararı çıktı. Sokağa çıkma yasağı yok ama alışveriş merkezleri ile dükkanlar, kuaförler 10 Ocak'a kadar kapanacak. “Evde kalıyoruz” kampanyası başlıyor.

Cami, kilise ve sinagoglar açık. Ancak örneğin, Cuma namazı için fazla cemaat gelecek olan cami, bunu önceden ilgili makamlara bildirmek zorunda. Aynı şey, Pazar ayininde kalabalık olacak kiliseler için de geçerli. Fazla cemaat için ön izin şart.

YENİDEN UZATILABİLECEK

Başbakan Angela Merkel ve Eyalet Başbakanları'nın telekonferansı bu kez çok tartışmalı geçmedi, herkes 16 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar sürecek olan kapanmada anlaştı. 5 Ocak günü yeniden toplanılacak ve gerekirse yeni uzatma kararı verilebilecek. Alınan önlemlere göre, yaklaşık 25 gün boyunca Almanya'da hayat başka türlü işleyecek.

OKULLAR VE ÇOCUK YUVALARI: Çarşamba gününden itibaren okullar kapanıyor. Sadece bitirme sınavı olanlar varsa, onlar katılabilecek. Çocuk yuvalarında sadece, bakımı mecburi olan çocuklara bakılacak. Orada da sıkı mesafe ve maske şartları geçerli. Evinde çocuklarına bakmak korunda kalan anne- babalara, ücretli izin verilecek. Bu sürede maaş kesintisi olmayacak.

ALIŞVERİŞ, GIDA VE DİĞER: Alışveriş yerleri, gıda satılan süpermarketler, pazarlar, doğrudan üreticiden tüketiciye satış yapanlar, Pazar yerleri, içecek satan yerler, bunların toptan ve perakende alındığı yerler, eczaneler, sağlık malzemeleri satan yerler, kişisel bakım eşyaları satan marketler, bankalar, gözlükçüler, işitme cihazı satılan yerler, benzin istasyonları, araba ve bisiklet tamircileri, postane, elbise yıkama ve temizleme yerleri, gazete satış büfeleri, hayvan yemi satılan yerler, Noel ağacı satılan yerler ve toptancılar açık kalacak. Alışveriş merkezleri, restoranlar, cafeler, barlar kapalı olacak.

SAÇIMIZI KENDİMİZ KESECEĞİZ: İlk pandemide olduğu gibi kuaförler, kozmetik stüdyoları, vücut bakım merkezleri, dövme yaptırılan yerler, masaj salonları ve benzerleri kapatılacak.

“EVDE KALIYORUZ” KAMPANYASI: Sokağa çıkma yasağı yok ama hükümet “Evde kalıyoruz. Wir bleiben zuhase” kampanyası başlatacak. Tüm işverenler ve çalışanların, 10 Ocak'a kadar evden çalışma modelini geliştirmesi, buna ağırlık vermesi istendi.

100 BİNDE 200'Ü AŞARSA: Bir bölgede yeni vaka sayıları, bir haftalık ortalama ele alındığında, her 100 bin kişide 200'ü aşarsa, orada belirli saatlerde sokağa çıkış yasağı gelebilecek. Bununla ilgili bölge yönetimleri karar verecek.

YAŞLI- HASTA BAKIM MERKEZLERİ: Buralarda artık daha fazla test yapılacak ve ziyaretçiler için katı hijyen kuralları olacak. Yaşlıların FFP2 maskelerinin ücretsiz dağıtılacak. Bakım personeline de normal ve basit maske değil FFP2 maskesi takma zorunluluğu getirildi.

FAZLA CEMAAT İÇİN BİLDİRİM: Kiliseler, camiler, sinagoglar ve benzeri ibadet yerleri, 1.5 metre mesafe şartıyla açık olacak. Toplu olarak ayin yapmak, ilahi okumak yasak. Kalabalık günler için ön izin şartı getirildi. Buna göre, Cuma namazının kalabalık olacağını bilen ya da Cuma için yer ayırtıldığını gören camiler, bunun için önceden izin başvurusunda bulunacak. Buna göre önlem alınacak.

NOEL YEMEĞİ, HAVAİ FİŞEKLERİ: Noel yemeğini çekirdek aile, yakın çevresinden 4 kişinin de katılımıyla kutlayabilecek. İki aile bir araya gelirse, 5 kişiyi aşamayacak. 14 yaşından küçükler, sayıya dahil değil. Yeni yıla girerken Avrupa'da atılması geleneksel hale gelen havai fişekler, çeşitli maytaplar, patlayıcıların satışı yasaklandı. Hastanelere bir de bunlar nedeniyle yük istenmiyor.

KAMUSAL ALANDA İÇKİ TÜKETİMİ: Kamusal alanda içki tüketimi 10 Ocak'a kadar yasaklandı. İsteyen alıp evinde içebilecek. Bu Almanların ünlü, sıcak Noel şarabı satan yerlerini de olumsuz etkileyecek. Ama bunların evlere servis edilmesi mümkün.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ, UÇUŞLAR: Yurt dışı seyahatleri yasaklanmadı. Ama dönüşte çok sıkı corona virüsü kuralları uygulanacak. Risk bölgesine gidenler, dönmeden önce mutlaka ön bildirim formunu dolduracak. Dönüşte otomatikman 5 gün karantinaya girecek ve 5 günün sonunda yeniden test olacak. Pozitifse 10 gün daha karantinada kalacak.

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