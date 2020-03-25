Almanya’da corona virüsüne karşı halka 756 milyar euro dağıtılacak!

Almanya’da corona virüsünün çalışanlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile Alman markalarını olumsuz etkilememesi için 756 Milyar Euro’luk paket açıklandı.

Paketteki paranın büyük bölümü olan 600 milyar Euro, dev Alman markalarını korumak için kullanılacak.

Alman fabrikaları ve üretim yapan dev şirketlerin, başka ülkeler tarafından yutulmaması için bunlara destek verilecek. Gerekirse devlet, parayı bastırıp ortak olacak. Şirketlerin başkalarının eline geçmesi önlenecek. Böylece, yüz binlerce Alman çalışan da işini garantiye almış olacak.

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Serbest meslek sahipleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmelerin iflas etmesini önlemek için ‘hızlı maddi yardım’ yapılacak. Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Bu mega bir yardım paketi ama altından kalkacak gücümüz var” dedi.

10 MİLYON EURO KREDİYE BASİT KANITLAR YETERLİ OLACAK

Pazartesiden itibaren, KfW- Bank’a (Yeniden yapılandırma kredi kuruluşu) ‘Acil Kredi’ başvurusunda bulunabilecek. Bu bankadaki krediler her firmaya açık. Bunun için, çalışılan bankaya başvurmak gerekiyor.

3 milyon Euro'ya kadar kredi için bu bankaların ön incelemesi yeterli olacak. 10 milyon Euro'ya kadar kredi için ise basit kanıtlar bile yeterli sayılacak.

Beş yıldan daha eski firmalar veya holdingler, 1 milyar Euro'ya kadar kredi için başvurabilecek.

Üç yıllık firmalar ise, her bir şirketler grubu için 1 milyar Euro'ya kadar kredi için başvurabilecek. Bu, kuruluş kredisi olarak adlandırılıyor.

Birçok yerden kredi almış orta ölçekli işletmeler, yıllık bilançolarına göre 25 milyon Euro'ya kadar krediye başvurabilecek. Bu para, yeni yatırımlar ve işletmesel giderlerde kullanılabilecek.

BAZI İŞLETMELERE YÜZDE 1 FAİZLE KREDİ VERİLECEK

Küçük ve orta ölçekli işletmeler krediyi yüzde 1, büyük holdingler ve tröstler yüzde 2 faizle alabilecek. Her şirketin başvurusuna ve programına göre, KfW-Bank, kredi riskinin yüzde 80 ile 90'ını üstlenecek. Bu da şirketlerin kredi almasını kolaylaştıracak.

Uzmanlar, kredi için hızlı bir şekilde başvurulmasının önemine dikkat çekti ve şu ana kadar zaten 2 milyardan fazla bir destek için başvuru geldiği açıklandı.

BAŞVURULAR BUGÜNDEN İTİBAREN YAPILABİLECEK

Yardım paketinin 50 milyarı, sanatçılar, fotoğrafçılar, hasta bakıcılar, doğal yolla tedavi edenler gibi serbest meslek sahiplerini ve küçük işletmeleri korumak için acilen dağıtılmak üzere ayrıldı. Bu para hibe şeklinde olacak ve geri ödenmeyecek.

Beş kişiye kadar çalışanları olanlar, üç ay süreyle 9000 Euro alacak. Beş kişiye kadar personeli olanlar ise üç ay boyunca 15.000'er Euro alacak.

Her eyalet, bu hibelerden sorumlu olduğu için başvuruların Eyalet Maliye Bakanlıkları'na yapılması gerekiyor. Eyaletin ilgili bankaları (Landesförderbank) veya belediyelere de başvuru mümkün.

Başvuru için ticaret sicil kaydı ya da benzeri belgeler, iş yeri açma bildirim belgesi, kimlik kopyası, maaş kağıtları ve istenilecek ek bazı yazışmalar yeterli olabilecek.

Başvurular bugünden itibaren yapılabilecek.

Ekonomiyi canlandırma ve çöküşü önlemek için ayrılan 600 milyar Euro'luk pakit 2021 yılının sonuna kadar kullanılabilecek.

Alman şirketlerinin, yabancı ülke firmaları tarafından yutulmasını engellemek için nakit sağlanırken, devlet de geçici süreyle ortaklık yapabilecek.

“Ekonomiyi stabil hale getirme fonu” denilen bu fonu, Maliye Bakanlığı yönetecek.

KİRASINI ÖDEYEMEYENLER EVDEN ATILAMAYACAK

Ev sahipleri, corona krizi yüzünden kirasını ödeyemeyen kiracılara, bu nedenle çıkış veremeyecek.

Geliri olmayanlara verilen devlet yardımı (Hartz IV), ekstra bir incelemeye gerek olmaksızın, talep edenlere kolaylıkla verilecek. Ailelerin ekonomik durumunu düzeltmek için çocuk parası artırılacak.

İş verenler, işten çıkarmalar yerine kısa çalışma modeline dönebilecek. Bu konuda kolaylıklar sağlanacak.

Alman Meclisi'nden geçen bu yardım paketinin, Cuma günü Eyaletler Meclisi tarafından onaylanacağı belirtildi.