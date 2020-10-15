Almanya’da gizli NATO tatbikatı: Türkiye’yi almadılar

Almanya’da bu hafta ayrıntıları “gizli tutulan” nükleer savaş tatbikatı başladı. “Steadfast Noon” adı verilen tatbikatta Alman tornado savaş uçakları ile Hollanda, Belçika ve İtalya savaş uçakları da yer alıyor.

B61 tipi nükleer bombaların uçaklara yüklendiği tatbikatlar NATO şemsiyesi altında gerçekleşiyor. Alman Bild Gazetesi, bu tip nükleer bombaların Türkiye'de de olduğunu ancak Türkiye'nin bu tatbikatta yer almadığını yazdı.

Gizli NATO ittifakı tatbikatının yeri ise Nörvenich Hava Üssü olarak belirlendi. B61 tipi hidrojen bombalarının Almanya'nın Büchel kentinde depolandığı öne sürülüyor ve aynı anda buradaki hava kuvvetleri de depolanan alanları korumak için tatbikat yapıyor. B61 bombalarının Alman tornadolar tarafından da kullanılması test edilirken, bölgede ayrıca bir saldırıya karşı Patriot savunma sistemleri de konuşlandırıldı.

Askeri uzmanlara göre, Ekim ayında düzenli olarak gerçekleştirilen “Steadfast Noon” manevralarında, ABD nükleer silahlarının yeraltındaki korunaklı yerlerinden, uçağa güvenli bir şekilde nasıl taşınacağı ve savaş uçaklarının altına nasıl monte edileceği test ediliyor. Ancak bu tatbikatla ilgili önceden bu bilgiler duyurulmamıştı.

NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ ARTIYOR

Nükleer silahlarla da yürütülen bir savaş tehlikesinin, son otuz yıldan daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bunun ana nedeni, INF antlaşmasının kara tabanlı nükleer silahlara uygun orta menzilli sistemlerden vazgeçmesi. ABD, 2019 yazında NATO ortaklarının da desteğiyle, Rusya’nın 9M729 adlı orta menzilli bir sistemle (NATO kodu: SSC-8) yıllardır ihlal ettiğini varsayarak bu anlaşmadan çekildi.

ABD'nin karadan fırlatılacak yeni bir nükleer başlık taşıyan sistem üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Stratejik nükleer silahların sınırlandırılması anlaşması 5 Şubat 2021'de bitiyor.

B61 BOMBASI NEDİR?

B61 bombası, her ne kadar hidrojen bombası diye adlandırılsa da, doğrusu termonükleer bir bomba olmasıdır. Yıkıcı etkisi, hafif elementlerin nükleer sentezinin daha ağır olanlara (örneğin, iki döteryum atomundan bir helyum atomunun üretilmesi) tepkimesinin kullanılmasına dayanır ki burada büyük miktarda enerji salınır.

Ancak, günümüzde lityum deuterid-6 olarak bilinen 6 kütle sayısı ile birlikte ağır bir hidrojen izotopu (döteryum) ve lityum izotopunun bir araya gelmesiyle, hedefe uçakla ulaştırılabilecek bir ürün elde etmek mümkün oldu. “Nükleer” özelliklere ek olarak, temel avantajı sağlam olması ve döteryumu pozitif ortam sıcaklıklarında saklamanıza izin vermesi.