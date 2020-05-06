Almanya’dan ‘Akdeniz tatili’ açıklaması!

Hıristiyan Demokrat Parti‘den (CDU) Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı olan Armin Laschet, “Bu yaz Akdeniz tatili mümkün olabilir. Haziran ortasına kadar tatil uyarılarını kaldırabilmeyi umut ediyoruz” dedi.

Almanya'nın tatil uyarılarını kaldırmasının, sadece Alman turistleri değil, Almanya’da yaşayan milyonlarca yabancıyı da ilgilendirdiği belirtildi.

ÖNCE YAKIN ÜLKELERE DOĞRU

Bild Gazetesi'nin canlı yayınına katılan Laschet, Fransa'nın 11 veya 15 Mayıs'tan itibaren kuralları gevşetmesini beklediklerini, ayrıca Hollanda ve Belçika'nın da aynı şekilde hazır olacağını belirtti.

Çok sayıda Alman vatandaşının Hollanda ya da Belçika’daki sahil kentlerine gittiği ifade edilirken Alman vatandaşlarının Mayorka Adası ile İspanya, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı da tercih ettiği aktarıldı.

Türk vatandaşlarının yoğun olduğu, Almanya'nın en büyük eyaletinin başbakanı olan Laschet, corona virüsü konusunda Yunanistan ve Mayorka Adası'nın iyi sınav verdiğini söyledi.

AKDENİZ İÇİN ‘KONSEPT’ ŞARTI

Laschet, “Ancak, Akdeniz konusunda önemli olan konsept. Ülkelerin açılım konseptlerini, Avrupa'ya bunun uyup uymadığını göreceğiz. Onun ardından sınırların açılma adımı gelecektir” diye konuştu.

Yaz aylarında, Alman vatandaşlarının mutlaka tatile gideceğini düşündüğünü belirten Laschet, Alman vatandaşlarının tercihinin yakın ülkeler olacağını, çok uzak yerlere gidilmesinin ise pek mümkün görünmediğini söyledi.

Öte yandan ilk açılacak tatil bölgesinin Hollanda olacağı, NRW Eyaleti'nin ise turistik yerleri 11 Mayıs'ta, otelleri 21 Mayıs'ta açacağı belirtildi.