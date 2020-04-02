AP Türkiye Raportöründen Türkiye’ye teşekkür!

İspanyol kökenli Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türk hükümetine ve halkına İspanya’ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim.” paylaşımında bulundu.

Türkiye’nin İspanya kadar Covid-19’dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu etiketleyerek “Teşekkür ederim” dedi.

YARDIM TAŞIYAN UÇAK GERİ DÖNDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'da sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Ankara'ya iniş yaptığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı” denildi. (İHA)