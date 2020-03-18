Avusturya’da Corona virüsü nedeniyle 1 Türk hayatını kaybetti

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü can almaya devam ediyor. Avusturya’nın Oberösterreich eyaleti Linz şehrinin Alpbach beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Yonca Akyol’un Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Virüs taşıyan Akyol’un ayrıca, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının bulunduğu ifade edildi. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, virüs nedeniyle hayatını kaybeden Yonca Akyol’un babası Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı.

İLK KEZ BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya’da ilk kez bir Türk vatandaşının Corona virüsünden hayatını kaybettiğini belirten Büyükelçi Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Büyükelçi Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek Akyol’un naaşının Linz şehrinde defnedileceğine bildirdi.

Büyükelçi Ceyhun, hali hazırda Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu da ifade etti. İHA

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