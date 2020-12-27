Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Avusturya’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Avusturya’da Covid-19’a karşı aşılama Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile aynı anda bugün başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:36, 27/12/2020
Haberler Dünya
Avusturya’da ilk Covid-19 aşısı yapıldı

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana‘da bulunan Viyana Tıp Üniversitesi'nde önceden belirlenen 5 kişiye Covid-19 aşısı yapıldı. Avusturya'da yapılan ilk aşılamaların ardından ülkeye dün ulaşan 10 bin doz Pfizer-BioNTech aşıları ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, aşının yapıldığı 5 kişiyle görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Kurz, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, dünyanın 1 yıldır salgınla mücadele ettiğine değindi. Aşının virüsle mücadelede önemli bir oyun değiştirici olduğunu ifade eden Kurz, “Bu salgına karşı zaferin başlangıcıdır” dedi.

Başbakan Kurz, Avusturya'da aşı programının üç kademeli olarak yürütüleceğini, gelecek haftadan itibaren özellikle sağlık çalışanları ve risk grubunda olan kişilere aşı yapılacağını aktardı. Kurz, daha sonra aşılamanın ülke geneline yayılacağını ifade etti. (İHA)

İlginizi ÇekebilirAvrupa, corona virüsüne karşı aşılanmaya başladıAvrupa, corona virüsüne karşı aşılanmaya başladı

İlginizi ÇekebilirProf. Dr. Özkan: Ya aşı olacağız ya coronaProf. Dr. Özkan: Ya aşı olacağız ya corona İlginizi ÇekebilirAlmanya'dan corona virüsü aşısı kararı: Önce halk sonra MerkelAlmanya'dan corona virüsü aşısı kararı: Önce halk sonra Merkel
Almanya Avrupa Avrupa Birliği Avusturya Başbakan Çin Cumhurbaşkanı Fransa Hükümet İspanya İtalya Sağlık Sağlık Bakanı Sebastian Kurz Türkiye