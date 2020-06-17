Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 329 corona virüsü vakası tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 127 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da tespit edilen toplam vaka sayısı 10 bin 991’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 133’e ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 75 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 397 bin 399 corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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