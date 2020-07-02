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Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte 572 corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 18 bin 684’e yükseldi.

18:02 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 572 corona virüsü vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 364 kişinin de iyileşerek, taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 18 bin 684'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 228'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek, taburcu olanların sayısı ise yüzde 10 bin 425'e ulaştı.

Öte yandan, Azerbaycan’da şu ana kadar 495 bin 828 kişiye corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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