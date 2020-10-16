Azerbaycan’da corona alarmı: Metro iptal, eğitime ara

Azerbaycan’da corona virüsü salgınında vaka sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Bakanlar Kurulu’na bağlı Operasyonel Karargah tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19 tedbirlerinin arttırıldığı duyuruldu.

Buna göre 19 Ekim’den 2 Kasım’a kadar Bakü metrosu seferlerinin durdurulmasına karar verildi. Ülke genelindeki tüm eğitim kurumları da aynı tarihler arasında tatil ilan edildi.

KAMUDA ÇALIŞAN SAYISI DÜŞTÜ



Bakanlar Kurulu’nun talimatına göre devlet kurumlarındaki çalışanların sayısı yüzde 30’a düşürülürken, diğerlerinin uzaktan çalışacağı belirtildi. Özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için de aynı kuralın önerildiği aktarıldı. İHA’nın aktardığına göre 65 yaş üzerindeki vatandaşların da evlerini terk etmemeleri tavsiye edildi.

Azerbaycan’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 619 olarak açıklanırken, toplam 43 bin 280 vaka tespit edildi.