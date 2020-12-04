Azerbaycan’da son 24 saatte 4 binden fazla vaka…

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 267 corona virüsü vakası tespit edildiği, 41 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 2 bin 566 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 138 bine, hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 551'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 83 bin 800 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 1 milyon 797 bin 26 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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